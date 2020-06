Nema lijepih uspomena! Khalifa otvorila dušu: 'To su najtraumatičnija tri mjeseca mog života'

Provela sam cijelu noć u krevetu i jela gumene bombone, dok mi je mobitel pored stalno svijetlio. Izgleda da bi trebala umrijeti i ponovno se roditi kao djevica da bi me pustili da živim - požalila se 27-godišnja bivša pornoglumica Mia Khalifa na društvenim mrežama i prepričala kako nema lijepe uspomene koje je vežu za posao seksa pred kamerama.

Naime, radila je svega tri mjeseca u toj industriji i nakon što je prekinula s tom karijerom nije joj uopće bilo lako suočiti se s osudom okoline.

- Znam da je sve počeo kao šala, ali želim se svima zahvaliti. Vaša podrška i lijepe riječi, prihvaćanje, branjenje i energija je toliko divna i cijenim to. Morala sam isključiti komentare na svojim objavama zadnjih godinu dana jer su bili prepuni mržnje. Došlo je do točke da nisam vidjela ništa osim sramoćenja na račun moje prošlosti. Jako je utjecalo na moje psihičko zdravlje, brak i konstantno me podsjećalo na prošlost - rekla je Khalifa kojoj smeta što njezini pratitelji na društvenim mrežama stalno spominju njezine uloge u filmovima za odrasle, ali isto tako nailazi na veliku podršku.

- U posljednje vrijeme čitam vaše poruke, upoznajem vas, saznajem tko ste i što imam s vama zajedničko i ne želim stati s time. Želim pričati sa svim ženama koje me prate i trudit ću se to činiti. Volim vas sve - rekla je Mia na TikToku koja je, prema pisanjuUnilada, zarađivala tek 12.000 dolara.

- Žao mi je što je na stotine milijuna ljudi stvorilo sliku o meni na temelju najgora i najtraumatičnija tri mjeseca u mom životu kada sam imala samo 21 godinu - napisala je uz video, a poslije u raspravi na Twitteru naglasila da nema ništa protiv seks radnika nego protiv toga kako ih se tretira.

Sve ljubavi Severine Kojić: Neke je krila, a o drugima rado pričala