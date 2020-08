Nedavno je proslavio 60. rođendan s tužnom vijesti, ali danas se sve promijenilo

"Nakon 21 dana disciplinirane izolacije mogu reći da sam pobijedio infekciju koronavirusom. Izliječen sam. Moje misli su s onima koji nisu imali toliko sreće kao ja i s onima koji su patili više od mene. Također, želim snagu onima koji su usred borbe - otkrio je 60-godišnji španjolski glumac Antonio Banderas koji je na svoj 60. rođendan, 10. kolovoza, fanovima otkrio da ima pozitivan nalaz na koronavirus.

Podsjetimo, prije tri tjedna slavni glumac iznenadio je priznanjem na Twitteru.

- Želim to objaviti javno. Prisiljen sam slaviti 60. rođendan u karanteni jer sam pozitivan na covid-19, koji uzrokuje koronavirus - započeo je objavu Banderas na Twitteru 10. kolovoza kojeg je iznenadio pozitivan nalaz na koronavirus.

- Dodao bih da se osjećam relativno dobro, malo umornije nego inače, i siguran sam da ću se oporaviti u što kraćem roku. Nadam se da će mi preporuke liječnika pomoći da prebolim ovu bolest koja je pogodila mene, ali i toliko ljudi u svijetu - napisao je u posebnoj objavi dodavši kako će ovo vrijeme u karanteni iskoristiti čitajući knjige, pišući i odmarajući i smišljajući planove jer 60. rođendan dočekuje pun želje i entuzijazma.

- Veliki zagrljaj svima - poručio je glumac, za kojeg strani mediji ne mogu ustvrditi gdje se točno nalazi, ali je poznata infromacija da je u posjedu jedne rezidencije u Surreyu, Engleskoj, kao i dva druga doma - u Španjolskoj i New Yorku.

Glumivši u više od 100 filmova, Banderas je svoje ime u Hollywoodu uspješno izgradio pa je povodm 92. nagrade Američke filmske akademije bio i nominiran za najboljeg glumca za glavnu ulogu u filmu "Tuga i slava" redatelja Pedra Almodovara, a drugi filmski naslovi koji su glumca doveli do vrhunca karijere su i "The Mask of Zorro", "Philadelphia" i "Puss in Boots". Podsjetimo, od koronavirusa dosad je obolio neznatan broj slavnih hollywoodskih faca, a među njima su tako i Tom Hanks te njegova supruga Rita Wilson, glumac Idris Elba, Marianne Faithfull, Olga Kurylenko i Mel Gibson.