Ne viđamo je često! Damir Kedžo na Instagramu pokazao svoju 11 godina mlađu sestru

Doris Kedžo, sestra glazbenika Damira Kedže (34) podijelila je njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Učinila je to povodom Dana braće, koji se obilježava 10. travnja. Fotku je potom na svom Instagram profilu podijelio i Damir.

Damirova sestra od njega je mlađa čak 11 godina. Na fotografiji Doris i glazbenik poziraju jedno pored drugog, sa sunčanim naočalama.

Foto: Instagram

Kedžo je nedavno sudjelovao u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji

Osvrnuo se tada na neobičnu situaciju kad mu je obožavateljica kampirala ispred stana. 'To je bila jedna loša priča, morao sam na kraju tražiti zabranu pristupa i dobio sam je. Baš je išlo daleko. Sad je OK, nazovu me iz policije jednom mjesečno da vide je li OK, je li došla…'

Podsjetimo, pjevač koji je svoju karijeru započeo u boy bendu 'Saša, Tin i Kedžo', osim uspješnosti na području glazbe, dobar je i u transformiranju, tako da je sudjelovao i u showu Nove TV 'Tvoje lice zvuči poznato'. Za svoj predivan osmijeh, otišao je i na operaciju čeljusti, jer mu je upravo to stvaralo problem kod pjevanja.

VIDEO Ivana Kindl progovorila o svojoj borbi s bolesti, sprema se na operaciju: "Bolovi su se s vremena na vrijeme pojačavali"