Uz Oliverovu pjesmu 'Piva klapa ispod volta', obitelj i prijatelji na Mirogoju su se oprostili od glumice Mirjane Majurec

U 14 sati na Krematoriju na Mirogoju održan je sprovod glumice Mirjane Majurec. Od glumice su se oprostili, obitelj kolege i prijatelji uz Oliverovu pjesmu 'Piva klapa ispod volta'. Izraze sućuti došli su uputiti brojne glumice i glumci kao što su Mia Begović, Tara Rosandić, Ivica Pucar, Rene Bitorajac, Hrvoje Klobučar, Goran Grgić i drugi. Govor je držao dramski prvak, kazališni, televizijski i filmski glumac, Joško Ševo

Na sprovodu je bio i Mirjanin bivši suprug Marko Mlinarić, te sinovi Ivan Mlinarić i Luka Vidović.

Luka je nekoliko dana prije sprovoda zamolio je pratitelje na društvenim mrežama da umjesto cvijeća uplate dobrovoljne priloge udruzi ''Nismo same''.

"Umijesto cvijeća molio bih vas za dobrovoljne priloge udruzi "Nismo Same"

Iban HR 7224020061100822438

Opis: Od Minje" napisao je Luka.

Glumica Mirjana Majurec napustila nas je u 70. godini života nakon duge i teške bitke s karcinomom. Mirjana je preminula u subotu u 5.30 sati na Rebru gdje je primljena prije tjedan dana zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Rođena je u Splitu 23. kolovoza 1952. godine Akademiju dramskih umjetnosti završila je 1976. godine, a odmah nakon diplome zaposlila se u kazalištu Gavella, čija je bila stipendistica.

Na daskama Gavelle prvi put nastupila je već 1973. godine u predstavi "Holderlin", a u matičnom kazalištu glumila je u još 26 predstava. Osim toga odradila je i dosta predstava gostujući u drugim kazalištima.

Prva filmska uloga bila joj je u filmu "Psihopati" 1974. godine, a nakon nje gledali smo je između ostalog i u filmovima "Izbavitelj", "Kraljeva završnica", "Kad mrtvi zapjevaju" i "Ispod crte", a na televiziji smo je gledali u serijama "Kapelski kresovi", "U registraturi", "Grlom u jagode", "Nepokoreni grad", "Velo misto", a za ulogu Bibe u seriji "Naši i vaši" dobila je nominaciju za Nagradu hrvatskog glumišta.

Bila je supruga glumca Ivice Vidovića za kojeg se udala 1975., a s kojim je imala sina Luku. Deset godina kasnije udaje se po drugi put - za nogometaša Marka Mlinarića s kojim je otišla živjeti u Cannes, gdje je rodila drugog sina, Ivana. Početkom rata vraća se u Zagreb gdje se od Mlinarića rastavlja 1995. godine.

- U mojem životu nema mjesta za predaju pa tek sam se počela boriti. Izgurat ću te opake kemoterapije i vratiti se još snažnija svojim glumačkim obvezama - kazala nam je tada Majurec koja se ubrzo vratila glumi. No, bolest se vratila prije četiri godine. Liječnici su joj otkrili dvije metastaze na jetri i nakupinu na kralješku. Kada je doznala novu dijagnozu, glumica je na početku odlučila tu informaciju zadržati za sebe i nije htjela opterećivati sinove Luku Vidovića i Ivana Mlinarića, a nije to htjela ni povjeriti bliskim prijateljima. – Tijekom prvog liječenja trpjela sam teške nuspojave kemoterapije, zračenja i uzimanja brojnih lijekova. Izgubila sam kosu, obrve i trepavice, udebljala se gotovo 20 kilograma te uz sve to polako tonula u depresiju koju je još pojačao moj nestanak s kazališne scene – ispričala je za Gloriju glumica. O svojoj borbi s bolešću pisala je i na društvenim mrežama. Prije dvije godine na Facebooku je napisala dramatičan status o tome kako je izgubila vjeru u sustav.

– Crni petak, sedam dana čekam da mi dođe pomoć u kući ili patronažna ili netko tko je zadužen za same i bolesne i slomljene ruke. Rasprodajem vjeru u sustav socijalnih službi - objavila je tada glumica.