Ninčević: "Hrvatske ruže" su nastale jer sam se zavjetovao kardinalu Stepincu, a u Sinj ću doći ako me Thompson pozove

Večernji list imao je ovih dana prilike prvi ući u splitski studio u kojemu hitmejker Neno Ninčević i njegov bend Hrvatske ruže snimanovu pjesmu "Na kaneu rođen" koju će, zajedno sa spotom predstaviti publici idući tjedan.

-Pjesmu sam napisao kada sam po drugi puta mislio da ću umrijeti, imao sam karcinom i želio sam svojoj djeci ostaviti pjesmu o svojoj djedovini, o onome odakle smo potekli, kazao je Ninčević izmešu ostalog.

Iako postoje tek nekoliko godina, točnije od 2023., njihove skladbe broje milijunske preglede na YouTubeu, a nastali su nakon teške zdrastvene situacije i operacija koje je Ninčević prošao na Rebru gdje je gledao televiziju i naišao na emisiju o kardinalu Alojziju Stepincu. Zainteresirao se za njega, molio mu se i zavjetovao. Sve je prošlo dobro, a on je odlučio ispuniti zavjet, no nije uspio skupiti otprije poznate glazbenike koji su redom bili neskloni tematici. Tako je osnovao novi sastav i nazvao ga Hrvatske ruže. Nižu hit za hitom, a među najpoznatijima je i skladba „Ako ne znaš što je bilo“, koju izvode s Markom Perkovićem Thompsonom. No, kako nikog od njih nije bilo na Hipodromu, pitali smo Ninčevića je li im žao što nisu nastupili, jer su ih brojni obožavatelji očekivali, te hoćemo li ih vidjeti u Sinju gdje 4.8. Thompson ponovno ima koncert. U iskrenom razgovoru skladatelj i tekstopisac nam je odao i u kakvim je odnosim s Thompsonom, priznao kako su obojica vezani za sela iz kojih potječu, a koja dijeli svega par kilometara, te ekskluzivno odao da uskoro obojica odlaze tamo „napuniti baterije“, a jedna od tema razgovora svakako će biti i Hodočasnik 2. Između njih dvojice nikada nije bilo problema, razumjeli su se i podržavali čak i kada ih je život razdovjio, a potom ponovno spojili zajednički problemi sa zdravljem djece. Čuju se redovito, a na pitanje hoće li zajedno nastupiti u Sinju kazao je:

- Mislim da je na Hipodromu bilo lijepo, a u kolovozu i mi imamo razne obveze. Taj datum je još uvijek slobodan, ali to bi znali jednu noć nespavanja, no ako Marko poželi, tako će i biti. Ako i ne budemo na pozornici, bit će to dobar koncert, kaže Ninčević.

Osvrnuo se i na početak skladbe „Bojna Čavoglave“ te odgovorio na pitanje bi li Thompson imao još veću publiku da je odlučio, unatoč dozvoli Visokog Prekršajnog suda, skladbu započeti na neki drugi način od one koja proteklih dana izaziva brojne polemike i podjele.....Ispričao nam je i emotivnu priču iza koja stoji iza nove skladbe „Hrvatskih ruža“, a samo za gledatelje Večernjeg lista odrecitirao je nekoliko stihova i ustupio nam nekoliko kadrova iz spota u kojima se osjeća dio atmosfere skladbe koju znali već unaprijed nazivaju novim domoljubnim hitom. Jer Ninčević je, vele, ponovno uspio napraviti ono što razlikuje pjesmu od hita- pobuditi emocije!

