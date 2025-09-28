Naši Portali
GORAN KULENOVIĆ:

'Ne ismijavamo dalmatinski mentalitet, upravo obratno! Slavimo ga baš onako kako je to radio moj uzor Miljenko Smoje'

Autor
Samir Milla
28.09.2025.
u 07:00

Redatelj i scenarist koji stoji iza uspješnih projekata "Bitange i princeze" i "Crno-bijeli svijet" autor je nove serije "Blaž među ženama", čije prikazivanje počinje sutra, 29. rujna na HRT-u.

Gledatelji Hrvatske radiotelevizije u ponedjeljak 29. rujna na Prvom programu u 21.15 sati mogu pogledati premijeru nove humoristične serije u četrnaest epizoda “Blaž među ženama”. Riječ je o humornoj drami čija je radnja smještena u Split, u kojoj se kroz obiteljske odnose i sudare muško-ženskih karaktera isprepleću humor, životne situacije i oštra društvena satira. Seriju potpisuje redatelj i scenarist Goran Kulenović, čije dosadašnje serije “Bitange i princeze” i “Crno-bijeli svijet” već imaju kultni status među domaćom publikom. Kulenović nam je u razgovoru otkrio sve o snimanju nove serije, ali se prisjetio i svojih dosadašnjih uspješnica.

Ključne riječi
serija Blaž među ženama Goran Kulenović redatelj intervju showbiz

