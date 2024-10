Natjecateljica tražila džokera na pitanju o Zekoslavu Mrkvi, biste li vi znali odgovor?

Najuspješniji u trećem izdanju nove sezone kviza "Tko želi biti milijunaš" bio je Stjepan Milobara koji je otvorio 12. pitanje i osvojio lijepih 10.000 eura! Dolores Cikoja ni uz pomoć dva džokera nije pronašla odgovor na osmo pitanje, dok Siniša Majstorović s pet točnih odgovora nastavlja put do glavne nagrade u idućoj emisiji.

Stjepan Milobara živi u Zagrebu, zaposlen je u Ministarstvu zdravstva, a u slobodno vrijeme voli igrati šah, čitati knjige i igrati pub kvizove. Prvi džoker Stjepan je zatrebao na sedmom pitanju jer nije bio siguran cvjetovima koje boje cvate grmolika biljka brnistra. Vjerovao je publici koja je 88 % glasova dala odgovoru pod A žute – čime je osvojio 600 eura i nastavio igru.

Naziv patuljastog planeta zadao je nove nevolje Stjepanu pa je na osmom pitanju odlučio uputiti poziv bratu Josipu koji nažalost nije znao odgovor. Mladić je potom odlučio iskoristiti i posljednji džoker, "pola-pola", čijom su eliminacijom ostali odgovori pod A Oleole i pod D Makemake. Nakon kratke dvojbe, Stjepan je izabrao točan odgovor i osvojio 1.000 eura.

GALERIJA: Natjecateljica tražila džokera na pitanje o Zekoslavu Mrkvi, biste li vi znali odgovor?

Bez džokera na raspolaganju, Stjepan je ponudio točne odgovore na deveto, deseto i jedanaesto pitanje te stigao do osvojenih 10.000 eura! Znao je kad je rođen nogometaš Lionel Messi, odgovor na filmsko pitanje te što se nalazi u hadalu. Ipak, zaustavljen je na 12. pitanju koje je glasilo: "Koja je država više puta ugostila Zimske nego Ljetne olimpijske igre?". Stjepan je imao dvojbu između odgovora pod A Italija i pod D SAD, no nije se htio kockati te je odustao i zadržao sjajan iznos od 10.000 eura. Da je nastavio igru, rekao bi Italija i to bi bio točan odgovor!

Druga natjecateljica Dolores Cikoja dolazi iz Osijeka, po zanimanju je medicinska sestra, a u slobodno vrijeme voli putovati, ići na koncerte i pub kvizove kao i pročitati dobru knjigu ili pogledati film. „Zbog razlika u Zemljinoj rotaciji, koji se grad najbrže vrti?”, glasilo je osmo pitanje koje je zadalo probleme Dolores. Iako je iskoristila džoker "zovi" i "pitaj publiku", nažalost nije došla do točnog odgovora (Quito) te je napustila igru s osvojenih 150 eura.

VEZANI ČLANCI:

Upoznali smo i Sinišu Majstorovića iz Pule, diplomiranog arheologa koji je zaposlen kao londier, a u slobodno vrijeme bavi se pub kvizovima. Siniša je prešao prvi prag te s osvojenih 150 eura i tri džokera na raspolaganju u idućoj emisiji nastavlja put do glavne nagrade.

Ako ste propustili ovotjedno izdanje kviza, reprizu pogledajte u petak, 18. listopada, na Drugom programu u 16:50, a možete ga pronaći i na multimedijskoj platformi HRTi, gdje je dostupan uz vremensko ograničenje.

VIDEO: Obožavatelji u šoku zbog trahične smrti Liama Paynea, ispred hotela su zapalili svijeće i pjevali