Sjećate li ga se? Multitalentirani glazbenik sudjelovao je u 'The Voiceu', a nedavno je objavio novu pjesmu

Glazbenika Karla Vudrića mnogi su već imali priliku upoznati, i to kroz razne projekte na kojima radi, a jedan od njih jest i Mandolinski orkestar Okruk s kojim je nedavno objavio novu pjesmu. "Boli me" je izašlo iz pera Svete Kusture, a Karlo ovako opisuje pjesmu:

- Pjesma govori o tome kako je teško kad ti uđe u srce nešto što na svom srcu ima kameni zid i onda te prevari i slomi srce na tisuću komadića, ali eto nakon par pića i besanih noći naiđe nova ljubav i svi problemi prođu, tj. novi dođu

Pjesmu u sebi ima različita stilska obilježja, tu je dalmatinski zvuk, ali i neki tamburaški te pop, a u orkestru se bavi različitim žanrovima pa ni ne čudi ovaj mix. Uz pjesmu, tu je i videospot za koji je zaslužan Zlatan Letica, a kadrovi su snimljeni na području Solina i Trogira.

- Priča spota je takva da smo vizualno oslikali ono što pjesma pjeva, sjećanja prošle ljubavi koje se vraćaju nazad i uzrokuju boli i nedaće. U spotu je glumila i mlada i talentirana Saša Đorić koja je potegla čak s Hvara u žiži ljeta da bi snimili spot - opisuje te dodaje i da su reakcije publike dobre te da se uvijek njima ugodno iznenade.

Mladi glazbenik nam je ukratko prepričao i svoj glazbenik put na kojem se našao sasvim slučajno.

- Moj glazbeni put je krenuo sasvim slučajno jednom prilikom kad sam se vraćao iz škole doma, kroz prozor sportske dvorane u Okrugu, gdje živim, vidio sam škola mandoline za koju nisam ni znao da postoji, nisam znao ni kako mandolina izgleda. Na prozoru me ugledao tadašnji maestro Miro Miše Rovinjež i ubacio me u, kako mi kažemo, "kašetu brokav" i ovim putem mu se zahvaljujem -prisjeća se te dodaje da svi u njegovoj obitelji imaju crtu za umjetnost. Karla se mnogi sjećaju i iz showa "The Voice" za koji ističe da bi ga ponovio.

- Show pamtim po vulkanu emocija i energije i ponovio bih to u svakom životu jer se toliko toga nauči i spozna i izvuče iz tebe da je to jednostavno za sve koji žele baviti glazbom kod nas najbolja platforma koja će te gurnuti pod Spotlight i dati lijepu priliku da je iskoristiš za svoju budućnost

Sudjeluje i u Pop Misi Mediterrani, a kako se tamo našao?

- Lovio sam lignje ispred lučice u Okrugu. Tu noć sam uhvatio dvije ili tri. U jednom trenutku mi zvoni telefon. Nepoznat broj. Inače se ne javljam na nepoznate brojeve. Vrag mi nije dao mira i ljigavim sam rukama "proguglao" broj i došao do Tonike d.o.o. Upalio sam glazbu i nastavio loviti. Tada mi se upalio kliker. "Huljić, čovječe! Uzeo sam mobitel nazad i počela me biti "trta". Bio sam uzbuđen. Tonči Huljić zove. Ne zove svaki dan Tonči Huljić. Pogotovo ne nekoga iz Okruga. Javi se on meni i pita me: "Di si?" Odgovaram mu – "na brodu". Pao mu je mrak na oči i rekao je: "Ajme, i ti si išao navigavati". Odgovorim mu: "Ne, ne, tu sam. U lučici. Lovim lignje". Odgovara: "Super. Sutra dolaziš u Split." i ostalo je povijest - prisjetio se Karlo koji uz sve projekte na kojima radi nema puno slobodnog vremena, ali voli ga provoditi na brodu na moru pecajući i uživajući u zvuku valova.

