Naši reprezentativci uhvaćeni u trenutku opuštanja u Rovinju pred važnu utakmicu sa Španjolskom

Odluka da tijekom Europskog prvenstva u nogometu kamp naših nogometaša bude u Rovinju na kraju je ispao najbolji mogući potez jer po ovim nesnosnim vrućinama dobro im je došla blizina mora u kojem su osvježenje pronašli naši vatreni Nikola Vlašić, Ante Budimir i Mario Pašalić. Fotografija koju je snimio naš čitatelj snimljena je u trenutku kada su naši reprezentativci iskoristili svoje slobodno vrijeme na plaži i vodili su ugodan razgovor, a možda je Budimir udijelio nekoliko korisnih savjeta Nikoli Vlašiću o očinstvu i mijenjaju pelena. Naime, Nikolina supruga bi krajem lipnja trebala roditi, a Ante je već dobro savladao lekcije o pelenama i noćnom buđenju uz sina Tomu koji se rodio krajem listopada.

- Učim se polako, učim se mijenjati pelene, ha,ha, a on je dobar, samo da tako ostane, miran je, mene i suprugu Moniku ne budi puno – rekao je Ante za 24 sata početkom godine. Za razliku od Ante Nikola je dosta samozatajan po pitanju privatnog života. Poznato je da su on i supruga Ana zajedno već pet godina, a trenutačno žive u Moskvi gdje Nikola igra za moskovski CSKA. Nikola je prvo igrao za Everton u Liverpoolu, no potom se preselio u Moskvu kada je potpisao za CSKA, a njegova Ana vrlo se brzo doselila k njemu. Naši reprezentativci u Rovinju se pripremaju za osminu finala i prvi susret u toj fazi natjecanja - susret s Španjolcima i ta utakmica će se odigrati u ponedjeljak u Kopenhagenu.

