Našem poznatom voditelju zbog rijetkog genetskog poremećaja ostalo je manje od 20 posto vida

Radijski i televizijski voditelj Mario Lipovšek Battifiaca ima rijetki genetski poremećaj - albinizam, zbog kojeg mu je ostalo manje od 20 posto vida. U jednom intervju ispričao je kako se naučio živjeti s tim, ali ono što ga najviše muči je to što uz ovaj poremećaj dolazi i slabovidnost. - U mom poslu moram mnogo više toga naučiti napamet, za razliku od svojih kolega jer si ne mogu pomoći šalabahterom. Meni je još ostalo manje od 20% vida, a albinizam često sa sobom vuče i sljepoću, tako da još je ovo i O. K. Na daleko vidim relativno dobro, ali ove sitne stvari, čitanje i tako dalje, e tu mi trebaju povećala. Snalazim se. Zato čujem predobro i pamtim glasove, jednom kad čujem osobu, odmah je zapamtim. Druga stvar je to što ne mogu na sunce, tako da to ima svojih minusa. To stanje sa sobom nosi i neke psihološke momente u djetinjstvu jer djeca znaju biti vrlo okrutna, no pozitivna strana jest što te nauči kako reagirati na neke prozivke, ismijavanja, a i ranije očvrsneš nego ostali – rekao je Battifiaca u jednom intervju za Story.

Komičar, voditelj, član žirija showa ''Zvijezde pjevaju'' i dobitnik Večernjakove ruže za radijsku osobu 2022. godine u razgovoru za Gloriju rekao je kako ni sada ne prihvaća svoj albinizam u potpunosti.

- Ni danas ga nisam prihvatio u potpunosti. Primjećujem to u malim svakodnevnim situacijama, kada vidim komentar na društvenim mrežama “Tko je ovu bijelu gorilu pustio na televiziju?” Obećao sam si da ih više neću čitati jer mi pokvare dan. Zbog takvih situacija izbjegavam i masovna okupljanja. Najljepše mi je doma i u krugu najbližih prijatelja - ispričao je. Rekao je i kako su ga djeca zvala jogurt, snješko i slično i na to se s vremenom navikao. - Silno sam želio igrati nogomet, ali me nitko nije želio u ekipi jer zbog slabovidnosti loptu vidim tek kada mi je ispred glave. To su trenuci koji bole - iskreno je ispričao.