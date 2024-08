Naša voditeljica je bila u Kini, otkrila što joj se dogodilo: 'Čim smo sletjeli, prozvali su nas troje da dođemo do izlaza'

Voditeljicu Petru Gajšak gledatelji su zavoljeli zbog emisije "Coolturist" koja se prikazuje na Novoj TV. Ova mlada žena obožava putovanja i ima puno iskustva te zna odabrati i opisati prizore koji nekima ne padnu na pamet, a za ovu priliku ispričala nam je neke posebne detalje o svojoj avanturi u Kini.

- Kinu sam posjetila u svibnju, a otputovala sam iz privatnog razloga. Sve se nekako dogodilo spontano i vrlo brzo. Riješila sam vizu, spakirala se i bila na letu za Tianjin.

Iako je tamo bila 10 dana, kaže da to nije bilo dovoljno da upozna sve ljepote te zemlje.

- Provela sam tamo 10 dana, premalo za jedan takav grad i takvu zemlju. Ako mene pitate, odlazak ispod mjesec dana ne vrijedi. Jednostavo toliko je toga za vidjeti, kultura je drugačija, ljudi su drugačiji, gradovi, hrana... baš je puno toga za istražiti.

Na letu joj se dogodila jedna neobična situacija. Naime, nju i još dvoje putnika izdvojili su od svih, a zbog toga se malo i uplašila. No sve se pretvorilo u smiješnu anegdotu.

- Joj svega je bilo. Put sam započela vožnjom do Beograda od kuda sam imala direktan let za Tianjin. Nažalost iz Zagreba nema direktnog leta pa je jednostavnije i brže voziti se do Beograda i onda nastaviti avionom. Let je trajao 10 sati, a kada sam se vraćala, bio je nešto duži, 11 i pol sati. I sve je bilo super do slijetanja u Tianjin. U avionu nas je bilo samo troje Europljana, sve ostalo bili su Kinezi. Čim smo sletjeli, prozvali su nas troje da dođemo do izlaza, s time da su moje ime prvo izgovorili i nije mi baš bilo ugodno jer nismo znali zašto su nas izdvojili. Kasnije se ispostavilo da su nas morali testirati na covid. No kako u tom trenutku "prozivanja" nismo znali zašto smo prozvani, nije bio baš ugodan osjećaj. U stranoj zemlji, u kojoj još nikad nisi bio, doza straha je itekako bila prisutna. Međusobno smo si postavljali milijun pitanja, tko što ima u koferu, zašto su nas odvojili, gdje ćemo završiti itd. Ali na kraju smo se dobro nasmijali cijeloj situaciji.

Na putovanje je išla sama.

- Voljela bih da su sa mnom išli suprug i djeca, ali nisu mogli zbog posla i škole.

Petra nam je opisala i koji su je prizori posebno dirnuli.

- Iz stana sam imala pogled na Olimpijski stadion pa sam tako svaki dan par puta prošetala oko njega. Iako vjerujem da je u vrijeme Olimpijskih bio krcat, pomalo je žalosno vidjeti kako je veći dio kompleksa prazan, tj. nisu prostori iskorišteni. Posjetila sam stari dio Tianjina - grad Guwenhua Jie, u kojem se nalazi i Palača Niangniang, hram morske božice Mazu iz 1326. god., poznat i kao "Palača nebeske kraljice". Poklopilo se da je u razdoblju kada sam bila tamo bio jedan od njihovih državnih praznika pa se tijekom pet dana održavao sajam na nekoliko mjesta u gradu i bilo je krcato, što domaćima, što turistima. Oduševio me i njihov TV toranj koji je 415,2 metra visok komunikacijski toranj. Izgrađen je 1991. god. i osma je najviša građevina na svijetu. Još jedna stvar koju ne možete ne primijetiti je i Tianjin Eye. To je 120 metara visok panoramski kotač izgrađen iznad mosta Yongle i pogled s njega je stvarno impresivan. Porcelain house ili po našem Porculanska kuća je također mjesto koje se ne zaobilazi u Tianjinu. Prozori, vrata, stupovi, vijenci i krov, sve je ukrašeno raznim porculanima, a nalazi se u Wodadao bloku. To je blok koji se sastoji od pet paralelnih ulica koje idu od istoka prema zapadu i nazvane su po pet gradova jugozapadne Kine, Changde, Chongqing, Dali, Munan i Machang. No možda najljepše u tom području mi je bio Minyuan Stadium.

Naša sugovornic kaže da je u Kini u dućanu vidjela pileće nožice i skakavce, te da se tamo prodaju kao grickalice.

- Iako volim kinesku kuhinju, nisam baš isprobavala nešto posebno kod njih. Čips od jastoga, pohani sladoled i piletina u limunu su mi možda najdraži. Svaki dan sam ujutro i popodne pila sok od pomela, i to mi je uz šetnju bio najdraži ritual. No ono što me posebno nasmijalo su njihove "grickalice". U dućanu uz čips možete kupiti pileće nožice, skakavce i grickati ih kod kuće.

Iznenadile su je i cijene taksija.

Kao i kod nas, nešto je skupo nešto nije, ali rekla bi da su cijene slične. No recimo taxi je puno jeftiniji nego kod nas. Vožnja od 45 minuta je, ako preračunamo, koštala 40-ak kuna. Što je itekako jeftino za razliku od onoga koliko naplaćuju naši. Tortu koju bi kod nas platili minimalno 100 eura, kod njih je koštala 200 kuna.

Što se tiče smještaja, nije imala nekih zamjerki.

- Za smještaj nemam nikakve zamjerke. A pogled na Olimpijski stadion iz stana je bio plus.

Naglašava i da po ulicama nije primijetila smeće.

- Ne. Grad je to od jedanaest i pol milijuna stanovnika i sve funkcionira savršeno, ako uopće mogu dati svoj sud s obzirom na to da sam tamo provela samo deset dana. Ali s druge strane, kako sam tamo bila dijelom u doba festivala, sva mjesta na kojima sam bila su bila itekako čista. Peru i čiste ulice na dnevnoj bazi.

Pitali smo je što bi preporučila ljudima koji idu u Kinu da obavezno posjete, a Petra je savjetovala roditeljima koji u Kinu idu s djecom da svakako odu pogledati Zoološki vrt i Ocean park.

- Doslovno sve što sam u onom ranijem odgovoru spomenula da sam posjetila, ali nadodala bi i Zoološki vrt i Ocean park koji su odlični za posjet ako imate djecu.

Što se tiče pakiranja, kaže što manje, to bolje, ali napominje da je najvažnije sa sobom u koferu imati što udobniju odjeću.

- Rekla bih što manje, to bolje, da možete ponijeti suvenire, ali nažalost imaju ograničenje na stvari koje nosite iz zemlje. Ako dobro pamtim, ne smijete nositi iz zemlje više od četiri iste stvari po osobi. Znači po povratku sam nosila četiri marame, četiri lepeze, četiri kompleta štapića itd. Mislim da je udobna obuća najbitnija i volja za istraživanjem i hodanjem. Previše je to kilometara za obići.

Priznaje i da bi se voljela vratiti i posjetiti Peking i Šangaj.

Otkrila nam je i gdje bi najradije otputovala, te koje su njene destinacije iz snova.

- Obožavam putovati, ali nisam još ništa prošla ako mene pitate. Ljubitelj sam zime pa bih voljela posjetiti Grenland, Island, Aljasku, vidjeti polarnu svjetlost. Ali ne bih odbila ni jednostavan posjet New Yorku zimi. Šalu na stranu, imam još puno toga za posjetiti i vidjeti, a kroz "Coolturist" to za početak činim s našom zemljom.

Gajšak veli da kulturni šok nije još nikada doživjela.

- Nisam pa čak ni u Kini. Mislim da smo mi itekako dobro potkovani znanjem drugih kultura i da smo navikli na šaroliko društvo. Dok s druge strane, čini mi se da oni nisu pa bi se tako zagledali u nas Europljane, slikali nas i snimali, prstom pokazivali, bilo je svega.

Za kraj nam je otkrila neke svoje planove, ali i emisije u kojima je možemo gledati. Kazala je i da bi voljela testirati svoje plesne vještine.

- Za sada me možete gledati u "Coolturistu", Loud and Clear podcastu, dmLive-ovima i Baby podcastu, a za dalje ćemo vidjeti. U pripremi je jedna emisiju na Loud e-radiju s Markom Lasićem Neredom, ali na jesen ćemo otkriti nešto više o tome. Uz voditeljski i novinarski posao moj obrt se bavi zabavnim sadržajem za evente i vjenčanja, tako da posla ne nedostaje. A što se želja tiče, voljela bih testirati svoje plesne vještine u showu "Ples sa zvijezdama" pa tko zna...

