Naša plus size manekenka postala majka: 'Možete nas zvati mama i tata!'

Za Valentinovo netko dobije ružu, a Lucija Lugomer i njezin suprug Danijel Grlić dobili su - sina!

- Možete nas zvati mama i tata! A lijepo sam ga pitala što želi za Valentinovo...evo najvećeg poklona na svijetu.Mi smo super, porod je bio fenomenalno iskustvo baš kao i cijela trudnoća, a ništa od toga ne bi bilo tako da nije osoblja Vinogradske bolnice kojima smo od sveg srca zahvalni!!!! Wow! Leone, ajmo zajedno mjenjati svijet. Unaprijed hvala vam svima na čestitkama i prekrasnim željama - napisala je na Instagramu, a čestitke su je kroz komentare počele obasipati.

Foto: Facebook

Ona je tijekom cijele trudnoće izvještavala o svojim osjećajima oko poroda svoje pratitelje na Instagramu.

- Iskreno, ne osjećam nikakav strah jer znam da me čeka nešto potpuno prirodno i da će mi nakon dolaska i odlaska odavde život biti u potpunosti drugačiji - na bolje! Mi smo toliko zaljubljeni i sretni da vam to ne mogu opisati - napisala je Lucija u studenom prošle godine prilikom posjeta rodilištu sa suprugom.

Nekoliko tjedana prije poroda objavila je golu fotografiju trbuha.

- Došlo je do toga da mi i Dado veli - zamisli da se iz navike nastaviš gegati, a porodila si se. Ja sam sebi ista samo još tisuću puta bolje verzija sebe same jer sam shvatila da ne postoji ono što moje tijelo ne može. Drži me čvrsto na zemlji dok zajedno prolazimo kroz sve ove promjene. Strije nisu došle - ostale su one koje su i bile... A da vam budem iskrena, mazala sam se mahnitalo 5., 6., 7. mjesec trudnoće, ostalo mi se nije dalo - priznala je Lugomer i poručila da onima koje to smeta - neka ne gleda!

