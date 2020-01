Lucija Lugomer fotkala goli trbuh i požalila se na grudi: 'Ogromne su i ne daju mi disati'

Lucija Lugomer i njen suprug Danijel Grlić uskoro će postati roditelji dječaka. Oboje se vesele malom Leonu, a prije nekoliko sati objavila je poduži tekst u kojem je priznala da ne razumije žene koje ne uživaju u trudnoći.

Ponosno je pokazala goli trbuh i poručila da će joj nedostajati jer se na njega naviknula fizički i psihički.

- Došlo je do toga da mi i Dado veli - zamisli da se iz navike nastaviš gegati, a porodila si se. Ja sam sebi ista samo još tisuću puta bolje verzija sebe same jer sam shvatila da ne postoji ono što moje tijelo ne može. Drži me čvrsto na zemlji dok zajedno prolazimo kroz sve ove promjene. Strije nisu došle - ostale su one koje su i bile... A da vam budem iskrena, mazala sam se mahnitalo 5., 6., 7. mjesec trudnoće, ostalo mi se nije dalo - priznala je Lugomer i poručila da onima koje to smeta - neka ne gleda!

- Kome smeta nek ne gleda! Burmu nosim od prvoga dana jer natečenosti nema nikakve (to sam tek neki dan shvatila). Tajice sam rekla da ću s velikim gustom spaliti jer ih više ne mogu gledati, a kamoli nositi. Jedino što ne razumijem su žene koje ne uživaju u trudnoći ali bas ono nimalo i žene koje žele velike cicke. Sad još više ne razumijem. Meni smetaju, ogromne su i ne daju mi disati - stoji u objavi, a vrlo jasno je dala do znanja kako zna da neće svi razumjeti što je htjela reći.

Foto: Facebook

- Znam da će sada neke prevrtati očima i tješiti se tvrdnjom da lažem, ali svi koji me prate znaju da nikada nisam baš bila žena od dekoltea, pogotovo za pokazivanjem istog. I da, mislim da ću podliti još koji benzin hejtera jer ću tek sada još glasnije, još svjesnije i još češće pričati o ljubavi prema vlastitom tijelu žene moje. Nešto ovako cjeloživotno daje ti inspiraciju za priče, za tekstove i osmjehe. Baš kao da grlimo jedna drugu - završila je objavu.