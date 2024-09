Naša pjevačica skinula je 50 kilograma, sada živi u Beogradu i svi hvale njezinu vitku liniju, pogledajte kako sad izgleda

Pjevačica Martina Vrbos već nekoliko godina živi u Srbiji gdje se udala za Beograđanina Bogoljuba Vidakovića. Mnoge je iznenadilo kada se Martina ove godine prijavila na natjecanje za 'Pesmu za Evroviziju'(Pjesmu za Euroviziju) kako bi predstavljala Srbiju u Švedskoj. No, Martina je prošla u uži izbor i otpjevala je svoju pjesmu 'Da me voliš' na pozornici RTS-a, ali na kraju nije izborila odlazak u Švedsku gdje se ove godine održala Eurovizija. Martina je za ovo glazbeno natjecanje odabrala haljinu Juraja Zigmana koja je isticala njezinu vitku figuru, a u jednom intervju Vrbos je otkrila i kako je dobila borbu s viškom kilograma, koju je godinama vodila i priznala je kako je izgubila 50 kilograma i sada se osvrnula na činjenicu kako se često više pisalo o njezinom izgledu i kilogramima, nego o njezinoj glazbenoj karijeri.

- Znaš, ako ti napišeš, Martina je izdala ''Zašto mi ne daš da te volim'' ili - Martina je smršavila 50 kilograma. Ajmo sad, što otvaraš? Otvaraš ovo gdje je smršavjela, ja samu sebe otvaram i kažem "Bože stvarno sam smršavjela, daj da vidim....Uvijek je kilaža bila važnija nego moje pjevanje - rekla je Martina u jednom intervju.

Glazbenica je dok je živjela u Hrvatskoj, bila poznata po pomalo kontroverznom ponašanju, ali i dobrom glasu i zanimljivim scenskim nastupima. Ipak, ono što je najviše intrigiralo javnost bila je njezina neprekidna borba s kilogramima za koje je jedno vrijeme govorila da je ne smetaju, te je svoje obline rado pokazivala, no u jednom trenutku ta ju je faza prošla i odlučila se s njima uhvatiti u koštac te je došla do zavidno vitke linije. Svoju težinu često je ranije krivila za to što se nije uspjela ''prodati'' široj publici.

U to vrijeme hodala je s osobnim trenerom Branimirom Medićem Medom koji joj je pomogao skinuti čak 30 kilograma, a upoznali su se preko njezina prijatelja Marka Lasića Nereda. mnoge je iznenadila i kada je ispričala kako je tijekom boravka u New Yorku radila i kao striptizeta. – Sjećam se kada sam sa 18 godina krenula u New York, niti sam razmišljala gdje ću, ni što ću... Radila sam tada u striptiz klubu, imala sam svoju točku. Gledala sam kako da zaradim, kako da snimim album, a u isto vrijeme sam završavala Ekonomski fakultet – ispričala je Martina u jednom intervju.