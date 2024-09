Simona Mijoković prije nekoliko dana je završila u bolnici, a sada je nestala s društvenih mreža

Simona Mijoković oglasila se prije nekoliko dana na svom Facebooku i objavila je fotografiju iz bolnice te obavijestila svoje pratitelje kako im se neko vrijeme neće javljati jer se mora pobrinuti o svom zdravlju.

- Dragi prijatelji, nakon teških dana, danas su me primili u bolnicu na liječenje. Molim vas od srca da se ne ljutite ali u inbox fejsa, trenutno neću odgovarati na poruke jer svu snagu prikazujem za bolove i daljnji oporavak da se mogu vratiti mojoj ljubljenoj dječici koja me trebaju i mužu. Uzdam se u Gospodina da dostojanstveno koračam kroz ovu postaju Križa. Bog je vjeran i znam da me nikada nije iznevjerio. Dopustio je i ovu patnju, da mogu još više ga ljubiti i prikazivati za onu koju moje srce ljubi - napisala je Simona i objavila fotografiju iz bolničke sobe.

Nekoliko dana kasnije njezin je suprug Stanislav otkrio kako se osjeća. Nakon što su ga telefonskim putem kontaktirali iz 24sata, rekao je: – Nije ništa strašno, malo ju je kralježnica 'ulovila', boli je – kaže dobro raspoloženi Stanislav i dodaje: – Ma super je, ništa joj ne fali, živa je i zdrava. To što mora biti tamo zato je da dobije infuziju – umirio je sve suprug. Također je otkrio da će Simona, kojoj se ukliještio živac, kroz nekoliko dana izaći iz bolnice.

No, bivša reality zvijezda sada se maknula s društvenih mreža. Naime, Simonu se više ne može pronaći na Facebooku, a ova društvena mreža sve koji pokušaju ući na njezin profil obavijesti da se do osobe ne može doći zato jer je promijenila publiku ili jer je izbrisala profil.

Foto: Facebook screenshot

Podsjetimo, u intervjuu koji je u ožujku dala za Večernji list pričala je o svom obiteljskom životu u Austriji, o suprugu Stanislavu i djeci.

– Mihael je moja bebica koja će za mjesec dana proslaviti prvi rođendan, a on se ponaša kao i svaka beba. Budi se noću i traži hranu, tek je počeo hodati uz pomoć nas i traži veliku pažnju. Trogodišnja kći Zvjezdana je najživahnija, tu je i Amalija koja je dvije godine starija te sin Joshua koji ima šest godina. On je baš nedavno krenuo u malu školu u Linzu, dvije kćeri idu u vrtić, a ja sam većinu vremena s Mihaelom kod kuće. Ujutro idemo na svetu misu, djecu Stanislav prije posla odvede u vrtić i tako sve u krug. Kod nas je jako zanimljivo i nikada nije dosadno, s djecom se igram, čistim, provjeravam što su dobili za zadaću, slušamo pjesme, a molitva je dio naših života. Nakon cijelog dana sva se djeca idu okupati i na kraju imamo zajedničku molitvu. Kada svi zaspu, suprug i ja imamo vrijeme za sebe i posvetimo se jedno drugom. Naš cijeli dan je organiziran – ispričala nam je tada Simona.

