Naša pjevačica pohvalila se ulaskom u politiku: 'Budno ću paziti na svaki potez vladajućih'

Pjevačica i glumica Antonija Šola iznenadila je i oduševila svoje brojne pratitelje objavom na Instagramu kojom je otkrila svoj novi, neočekivani karijerni zaokret. Naime, svestrana umjetnica zakoračila je u političke vode, a sretnu vijest podijelila je fotografijom iz općinskih prostorija, pozirajući u elegantnom, ali i vrlo chic izdanju koje nije prošlo nezapaženo. "Od danas sam službeno i (nezavisna) vijećnica Općine Brdovec," napisala je Šola uz fotografiju na kojoj ponosno pozira ispred zida s grbom općine. Za ovu svečanu priliku odabrala je modernu i atraktivnu kombinaciju – kratku traper haljinu bez rukava s mrežastim detaljima na dekolteu, koja je savršeno istaknula njezinu vitku figuru. Cijeli izgled zaokružila je upečatljivim ružičastim sandalama s visokom potpeticom i torbicom u istoj boji, pokazavši da se i u formalnim prilikama može zadržati osobni stil i dašak glamura.

Svojim sumještanima je u objavi uputila i snažno obećanje: "Polaganjem prisege postajem vaš glas (u mom slučaju mezzosopran), dragi moji sumještani, ali i vaša promatračica koja će BUDNO paziti na svaki potez vladajućih kako bi naša Općina išla u pravom smjeru." Kako bi pokazala ozbiljnost s kojom pristupa novoj ulozi, najavila je i da će o svemu redovito obavještavati nakon svake sjednice putem posebnog profila namijenjenog isključivo političkom djelovanju.

Ovaj potez dolazi u vrlo aktivnom periodu za pjevačicu. Šira javnost je pamti po ulozi Tine Bauer-Fijan u kultnoj sapunici "Zabranjena ljubav", no Antonija je prije svega iznimno uspješna i plodna autorica s više od 350 napisanih pjesama za najveće zvijezde regije. Nedavno je na CMC Festivalu u Vodicama predstavila i svoju novu pjesmu "Čuvaj Me", koja je već pronašla put do srca publike. Osim poslovnih uspjeha, javnost intrigira i njezin privatni život, posebice skladna veza s deset godina mlađim glazbenikom Mariom Regeljom. Iako se često šuška o mogućem vjenčanju, čini se da je Antonija sada potpuno fokusirana na novi politički izazov. Ulazak u Općinsko vijeće Brdovca, gdje je izabrana kao nezavisna vijećnica s liste HDZ-a, dokaz je njezine svestranosti i želje za društvenim angažmanom. Zanimljivo je da trenutno nema zakazanih koncerata, što možda sugerira da će glazbenu karijeru privremeno staviti u drugi plan kako bi se posvetila novim dužnostima.

Njezina objava izazvala je pravu lavinu pozitivnih reakcija i podrške. Pratitelji su je u komentarima obasuli čestitkama. "Čestitam i sretno!", "Iconic", "Gospođice Šola, povedite nas", samo su neke od poruka oduševljenih fanova. Ipak, posebno se istaknuo duhovit i vrlo prikladan komentar koji je povukao paralelu s poznatim filmskim likom: "Elle Woods in real life", aludirajući na lik Reese Witherspoon iz filma "Plavuša s Harvarda".