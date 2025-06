FOTO Slavni glumac (71) čeka osmo dijete, njegova supruga (46) u visokom je stupnju trudnoće

Hollywoodski glumac Kelsey Grammer, najpoznatiji po kultnoj ulozi psihijatra Frasiera Cranea u seriji "Fraser", u 71. godini života ponovno će postati otac. Njegova 46-godišnja supruga Kayte Walsh u visokom je stupnju trudnoće te par očekuje četvrto zajedničko dijete, a Grammeru ukupno osmo. Iako par još nije službeno potvrdio sretnu vijest, posljednje paparazzo fotografije otkrivaju Walsh koja izgleda kao da je u visokom stupnju trudnoće.

Izvor blizak paru otkrio je za Daily Mail kako je ova neočekivana trudnoća "ponovno zapalila iskru" među supružnicima. - Kelsey je presretan što napokon ima vremena u potpunosti uživati u očinstvu. Trudnoća je ponovno unijela živost u njihov brak - nešto što im je oboma bilo potrebno. Ovo će im biti četvrto zajedničko dijete, a s Kelseyjevom djecom iz prijašnjih brakova, njihova nova beba bit će okružena ljubavlju - kazao je izvor, dodajući da se glumac veseli aktivnoj roditeljskoj ulozi koju mu je karijera ranije onemogućavala.

