Naša manekenka postala tražena lovkinja na nekretnine: 'Prodala sam kuću za 1,8 mil. kuna'

Bivša manekenka i TV voditeljica Jelena Urukalo Murina svojedobno je bila medijski vrlo eksponirana. U fokusu javnosti našla se nakon pobjede u showu Story Super Nova Multi Talents, a pratitelji reality formata pamte je i po sudjelovanju u prvoj sezoni “Farme”, od koje je prošlo više od deset godina. Posljednjih godina Jelena se gotovo potpuno povukla iz javnog života i posvetila obitelji, a osim na privatnom planu, zaokret je napravila i na onom poslovnom.

Uživa u poslu

Od početka godine radi kao agentica za posredovanje u najvećoj tvrtki koja se bavi nekretninama u Hrvatskoj sa sjedištem u Rijeci. – U ovaj biznis ušla sam jer oduvijek volim nekretnine. Tata mi je imao građevinsku tvrtku i zanima me taj posao. Sretna sam kad mogu pomoći ljudima da pronađu dom ili nekretninu koja će im donositi zaradu. Naravno, veseli me i što mi posao pruža dobru zaradu – ističe Jelena, koja se poslu vratila tek nedavno. – Nisam radila do treće godine kćeri Ilone, bila sam posvećena samo njoj, dojenju i svemu što nosi život majke.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Kad mi je kći krenula u vrtić, vratila sam se na male ekrane s vlastitom rubrikom u sklopu emisije Extravagant, nakon toga počela sam raditi i u modnoj agenciji, a potom sam odlučila ući i u svijet nekretnina. Oduvijek težim tome da sam i poslovno i privatno ispunjena – napominje Urukalo Murina. Dan joj počinje dolaskom u tvrtku, a nakon pregledavanja nekretnina odlazi s kupcima na teren. Vrati li se s terena s predujmom za nekretninu, tad je, priznaje, najsretnija.

– Ovo je dinamičan posao koji daje slobodu pokreta i zbog toga u njemu toliko uživam – kaže bivša manekenka. Zahvaljujući dugogodišnjoj prisutnosti na javnoj sceni ne čudi što je često angažiraju i poznati Hrvati koji tragaju za svojim domom iz snova. O njihovim imenima ne želi govoriti javno, no nakon što smo doznali da je u kontakt stupila i s jednom od naših najpoznatijih blogerica i influencerica Ellom Dvornik, Jelena nam je priču i potvrdila. Priznala nam je da su bile u kontaktu, no konkretna suradnja još se nije realizirala.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

– Ella traži nekretninu na našem području, ali nismo surađivale, kontaktirale jesmo, no do sada još nismo izašle na teren. Poznati me nerijetko angažiraju jer se i privatno poznajemo, no ipak smatram da nije u redu da otkrivam imena jer je to njihova imovina i privatna stvar – ističe agentica.

Cijena najskuplje nekretnine koju je do sada prodala iznosi čak 245 tisuća eura (nešto manje od 1,8 mil. kn), a Jelena ne krije da su joj apetiti puno veći pa uvijek stoji na usluzi svojim klijentima. – Ako neko ima malo zahtjevnije želje, ja sam na to spremna i voljna pomoći. Svaki klijent ima svoje prohtjeve, nijedan mi nije bio neobičan jer ih očekujem. Smatram da je kupnja nekretnine velika odluka i razumijem svakog klijenta – kaže Jelena koja se i dan-danas, unatoč profesionalnom preokretu, s nostalgijom prisjeća svojih početaka.

Ponosna na početke

– Story je iskustvo koje ću pamtiti cijeli život, obožavam taj period i rado ga se sjetim – govori Jelena, koja smatra da je Story Super Nova, prvi talent show na našim prostorima, bio puno primamljiviji gledateljima od današnjih zabavnih TV formata. – Bili smo puni zanimljiviji publici jer je gledateljima to bilo nešto novo. Gotovo su se svi sudionici i nakon showa nastavili baviti javnim poslom i u tome su uspjeli. I dan-danas ljudi prepoznaju ta lica, dok s druge strane ispada da sudionici današnjih realityja dobiju tek pet minuta slave – napominje Urukalo Murina, koja je unatoč popularnosti koja ju je zatekla preko noći ostala skromna i čvrsto na zemlji.

Foto: Goran Kovačić/Pixsell

– Živim u sadašnjosti i trenutačno mi je najbitnije da uživam u nekretninama i modi – zaključuje Jelena. Inače, atraktivna Riječanka nije prva manekenka koja se našla u biznisu s nekretninama. Nakon modnih pista posvetila im se i Sunčica Lalić, koja je prije dvije godine najavila gradnju kompleksa za sušenje drvne građe u Babinoj Gredi vrijednog čak sedam milijuna kuna.

Pogledajte i gdje ljetuju poznati Hrvati.