Naša glumica i pjevačica slavi: 'Veselimo se svakom trenutku s tobom'

Glumica i pjevačica Sementa Rajhard i njezin suprug Vanja Brundula prije godinu dana na današnji dan dobili su malenu djevojčicu Stellu, koja je ime dobila po mjuziklu "Stella" koji se 2013. prikazivao na Novoj TV, a čija je zvijezda bila upravo njezima mama Sementa.

"Naše sve na svijetu. Volimo te i mazimo, pazimo, ljubimo, grlimo, pričamo ti i veselimo se svakom trenutku s tobom. Hvala ti što si naša! Princezice Stella, sretna ti prava ročkalica", napisala je pjevačica i glumica na svom Instagram profilu, a u komentarima su joj se javili brojni pratitelji čestitati malenoj princezi, kao i mnoge javne osobe.

Foto: Screenshot

S građevinskim poduzetnikom Vanjom domaća je glumica započela vezu prije šest godina, a 2019. su u intimnoj ceremoniji izmijenili bračne zavjete.

- Nitko od bližnjih nije sa mnom bio na porođaju, jer je to bilo zabranjeno. Stella je rođena u prvom valu Covida-19 i u karanteni u kojoj su uveli propusnice za županije... No iskreno, cure, nije nikakav bed, totalno se fokusirate na sebe i bebu i sve je savršeno - rekla je Sementa jednom prilikom pratiteljima na Instagramu. Jedna pratiteljica pitala je Sementu je li bila nervozna kad je osjetila trudove, a glumica je odgovorila: - Nisam uopće. Znam samo da sam se molila, jer sam bila sama u bolnici i molila sam da Gospodin bude uz mene i Stellu i da smiri situaciju. I zaista je bilo tako. To je moje najljepše svjedočanstvo u životu.

Rekla je kako je epiduralnu dobila u deset sati ujutro, a u 15 sati je rodila i nakon dva dana je išla kući s prinovom.

