Naš reper je sa suprugom putovao američkim jugom: 'Florida je lijepa i zimi, ali najbolje je ipak u našem New Yorku'

Zagrebački reper Steve Mešić Ludi prije devet godina otišao je na avanturu života, kada je biciklom krenuo na put prema New Yorku. Vozio je do Portugala, a onda kupio kartu u jednom smjeru i postao stanovnik Velike jabuke.

- Mislim da nema puno ljudi koji su sjeli na bicikl sa 25 eura u džepu i dopedalirali do Portugala, a potom otišli s jednosmjernom kartom za Ameriku. Da ne bi bilo zabune, Hrvati diljem svijeta su mi neizmjerno pomogli, kad su čuli za moj pothvat. Prije puta bio sam pun mržnje prema svećenicima, pokvarenim ljudima i nisam vjerovao ni u što. Najmanje u sebe. I ne bih htio sada nikome ništa nametati. Kako moj svećenik i ja znamo reći; "Zovi to svemir!" Odnosno, moj se pothvat može nazvati kako god se želi, ali na tom mom putovanju bilo je previše situacija koje bi se mogle nazvati samo pukim slučajnostima. Upravo zbog tih svih ljudi koji su mi pomogli, svećenika koji mi je crtao rute, pronalazio smještaj diljem Europe, priča je jako motivirajuća. Put koji sam prošao dokazao mi je da nije sve baš crno i bijelo, te da ipak postoje LJUDI - ispričao je reper koji je o svom putu odlučio snimiti i dokumentarni film.

Nedavno je sa suprugom Tenom iz New Yorka otišao na pravi road trip u Floridu, putovanje koje ih je promijenilo.

- Pričali smo o tome par puta u smislu kako bi bilo super da odemo jednom nas dvoje sami prema jugu na road trip jer se volimo vozikati. Nismo ništa specijalno planirali. Tena je jedno jutro uz kavu rekla: "Ajmo. Nemamo neku gužvu na poslu i mogli bismo do Floride." Rekoh: "Sviđa mi se ideja!" Putovanje je trajalo 8 dana. Prešli smo 4650 kilometara. Posjetili smo Charlotte, Savannah, St. Augustine, Melbourne, Fort Lauderdale, Boca Raton, Palm Beach, Orlando, Daytona Beach i Charleston - kaže Ludi.

Put je detaljno isplaniran zbog velike kilometraže i vremenskog ograničenja, a s obzirom na to da su nedavno kupili mini van, uživali su u vožnji.

- Oboje obožavamo road tripove. U autu je bilo veselo. Slušali smo mjuzu, pjevali i glupirali se. Tena je bila vrijedna suvozačica, pa se brinula oko planiranja rute, birala restorane i istraživala mjesta koja ćemo posjetiti. U nekim gradovima proveli smo čitav dan, i to su ujedno i neki od naših favorita, a u nekima smo se zadržali tek par sati, pojeli nešto i nastavili dalje. Hotele smo bukirali tijekom putovanja svega nekoliko sati prije jer nismo bili sigurni u kojem ćemo se gradu duže zadržati i gdje će biti gužve. Srećom, ceste su ogromne, često možeš birati između pet traka, ali valja biti jako oprezan jer neki kamioni ovdje jure i preko 120 kilometara na sat - ispričao nam je reper i otkrio nam detalje o gradovima u kojima su bili.

- Charleston i Savannah su nas se najviše dojmili. Posebno nas je oduševila njihova stara jezgra s predivnom povijesnom arhitekturom, ali nismo mogli zaboraviti ružnu povijest spomenutih gradova, na što su nas podsjećale ogromne kuće od crvenih cigli koje odaju muku robova koji su sredinom 19. stoljeća radili na plantažama pamuka diljem Juga i izrađivali cigle te gradili kuće bogataša i robovlasnika. Neke od cigli imaju otiske prstiju djece koja su morala okretati mokre i teške cigle kako bi se osušile. Palm Beach je također bilo zanimljivo vidjeti. Mjesto bezobrazno bogatih gdje kuće dosežu i preko 50 milijuna dolara. Stari dedeki s malim psima, skvarcani, dvorišta krase najskuplji automobili na svijetu i sve je kao u apoteci - kristalno čisto, a opet puno kiča. Plaža je moram priznati bila predivna. Duplo ljepša i čišća nego u Miamiju i okolici. Najmanje nas je oduševila Boca Raton jer smo premalo vremena proveli u tom gradiću kako bi ga skroz doživjeli. Izgledao nam je dosadno, pa smo zbrisali dalje - prisjetio se Steve i preporučio koje znamenitosti svakako treba vidjeti.

- Definitivno bismo preporučili plantažu pamuka McLeod Plantation u okolici Charlestona i Owens-Thomas House, kuću robovlasnika u Savannah, koje su jedne od najsačuvanijih povijesnih mjesta vezana uz robovlasništvo na jugu. Nakon posjete tim mjestima, ljepota i arhitektura tih starijih američkih gradova promatra se drugim očima.

Nakon toga, svakako bismo izdvojili Everglades koji smo posjetili dok smo bili u Fort Lauderdaleu na Floridi, nacionalni park natopljenih travnjaka koji se proteže na 20-ak tisuća kvadratnih kilometara i koji je dom aligatora i mnogih vrsta ptica. Vozili smo se zračnim čamcem koji su užasno bučni, ali to je dio gušta i predivno iskustvo. Daytona Beach je bila fenomenalna jer smo sasvim slučajno naletjeli na 50. godišnjicu festivala kolekcionarskih automobila. Auti koje smo tamo vidjeli bili su kao iz filmova. Prošli smo pored Trumpove kuće u Palm Beachu (Mar-a-Lago). To je bilo zanimljivo vidjeti. Vila je pod zaštitom tajnih službi i stvarno je ogromna! Svakako u zimskim mjesecima treba posjetiti i St. Augustine koji zovu Grad Svjetala. Čitav grad je zamotan u lampice i teško je i preko fotki opisati koliko to zapravo magično izgleda uživo. Bilo je jako puno ljudi i zaista super atmosfera. Po nama je najbolja hrana bila u Savannah, gdje moram spomenuti Olde Pink House restoran gdje smo probali najbolji biscuit u životu, to je jedna vrsta krušćića koja je poznata na jugu. Oduševili su nas i njihovi lokalni škampi po kojima su poznati - kaže Ludi. Usporedio je i gradove na jugu s New Yorkom.

- Uvijek kažem, New York je grad na steroidima. Ne spava. Nikad. Živ je 0 do 24. Odeš malo južnije i misliš da je vrijeme stalo, sve je sporije, ljudima se ne žuri i baš im je simpatičan taj južnjački naglasak koji imamo rijetko priliku čuti. Svi su jako jako ljubazni, a u New Yorku ovisi na koga naletiš haha! A i New York je cijeli svijet na jednom mjestu. Sve rase, religije, kulture, vrste hrane na jednom manjem području i baš zato obožavam ovaj grad i kako svi živimo zajedno - ponosno će Ludi kojem su putovanja jako važna.

- Moje najveće putovanje bilo kada sam 2016. godine trbuhom za kruhom pedalirao od Zagreba do Portugala i prevalio 3000 kilometara. To mi je putovanje donijelo novi život i moju Tenu i ta avantura će biti uvijek broj jedan. Ali izdvojio bih naše putovanje u Los Angeles 2021. godine. Bili smo na hip hop festivalu "Once Upon a Time in LA" gdje smo uživo gledali neke od najvećih hip hop legendi: Warren G, Xzibit, Cypress Hill, The Game i drugi. Najzanimljiviji dan nam je bio kada sam odveo Tenu u četvrt Wilmington, malo opasniji dio LA-a, da upozna moje prijatelje s kojima sam snimao 2019. video spot "Emigrant", u kojemu su se oni pojavili s lowrider automobilima. U tom dijelu LA-a sve su kuće niskoprizemnice i imaju rešetke na prozorima zbog sigurnosti. Uglavnom, mi i ekipica… družimo se, Tena udara po bubnjevima u njihovom studiju, repamo, vani iz bačve gori vatra, neki plešu Crip Walk i zaista večer za pamćenje. Tena kaže da joj je to bila jedna od najboljih večeri, druženje s lokalcima i pravim prijateljima! Tijekom tog putovanja stigli smo uhvatiti i zalazak sunca u Malibuu koji smo kasnije iskoristili kao mali kadar u mom video spotu za pjesmu "Ljubavna". Bilo je predivno i čak smo uspjeli dobiti rezervaciju u poznatom restoranu Nobu u vlasništvu Roberta De Nira. Hrana je bila fenomenalna - istaknuo je Ludi.

Supruga i on nakon ovog puta već planiraju nova putovanja.

- Imamo podužu listu mjesta koja bismo voljeli posjetiti. Prvi na toj listi za mene je Pariz, a evo Tena viče da je za nju prvi na listi Galapagos! Kad se dogovorimo, javimo se! - sa smiješkom je zaključio Steve Mešić Ludi.

