Severina se javila iz zračne luke: 'Ja odoh u Bosnu i Hercegovinu'

Tko je kći Vesne Pusić? Ne živi u Hrvatskoj, a snimila je film s Elaine iz 'Seinfelda'

Film je radila sa studijem A24 koji su zaslužni za filmove kao što su ''Moonlight'', ''Lady Bird'', ''Everything Everywhere All At Once'', ''Hereditary' i druge. Daina je inače spisateljica i redateljica, ali i kći naše političarke Vesne Pusić.