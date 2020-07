Naš proslavljeni sportaš potvrdio da se razvodi: 'Jednostavno tako je, kako je...'

- To je naša privatna stvar i nemam što reći. Imamo malo dijete i ne bih govorio o razvodu. Jednostavno tako je, kako je... – rekao nam je jučer Filip Ude i potvrdio da se rastaje od supruge Ane nakon sedam godina braka. Vjenčali su se 22. lipnja 2013. u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Čakovcu, odakle su oboje rodom. Njezino je djevojačko prezime Špes. Da nešto ne štima u vezi pokazalo se kad je Ana na Instagramu obrisala fotografije na kojoj je Filip, a isto je učinio i on.

Oboje imaju velik broj objavljenih fotografija na kojima su sami s kćerkom Evom. Srebrni olimpijac u gimnastici i make-up visažistica dobili su u svibnju 2017. kćer rođenu nakon rizične trudnoće. - Bio bi klišej da kažem kako se sve promijenilo od kad se Eva rodila jer još uvijek postoje dodirne točke i sa starim životom, sve ovisi o danu i fazama. Volim dinamiku pa mi majčinstvo u kombinaciji s poslom stvara užitak – rekla je Ana u razgovoru za Međimurske novine u kolovozu 2018. godine, kad se vratila na posao.

- Jako mi je nedostajao posao, najviše jer sam se osjećala beskorisno, a to je nešto na što nisam naviknuta. Konstantno sam si ponavljala da je to viša svrha i ono što smo oboje dugo htjeli - otkrila je. Filip se, dodala je, fantastično snašao u ulozi tate i svaki slobodan trenutak uživa u njezinom društvu. Što je pošlo po krivu, o tome ne žele govoriti. Više ne žive zajedno, ona se preselila u Zagreb, a na ljetovanje je Filip otišao sam s kćeri.

Filip je 2008. godine osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu na konju s hvataljkama. Medalju je posvetio majci Miljenki koja je sama podizala djecu nakon što joj je suprug stradao u željezničkoj nesreći kad je Filip imao samo šest godina. - Posvećujem ovu medalju njoj i kada dođem kući ću joj je dati. Doista mi je od šeste godine i majka i otac i ne znam što bih bez nje - rekao je Filip nakon osvajanja medalje. On i Ana govorili su da bi voljeli imati troje djece. Ana je i influencerica. Objavljuje savjete o šminkanju. Prije sedam godina nastupila je u TV showu "Tri, dva, jedan... peci".

Nakon što je rodila, objavila je post posvećen majkama. "Prije godinu dana na današnji dan imala sam prekrasne duge nokte, osunčan ten, frišku frizuru, počupane obrve, izdepilirane noge i barem neki lagani dnevni makeup na licu. Naravno da to ne smatram ispraznim, zbog toga sam se bolje osjećala i sigurno bolje funkcionirala u svakodnevnom životu. Radila sam to i za druge i tisuću puta se uvjerila kako mala promjena na nečijem licu može donijeti ogromno zadovoljstvo i time potaknuti svašta dobro.

Danas mi je treći dan kod kuće s mojom Evom. Kosu sam zadnji put na dvije sekunde počešljala jučer ujutro, podočnjaci su mi do brade, nosim trudničke tajice i nju u naručju i upravo sam ugledala svoj odraz u ogledalu. Nikad si nisam bila ljepša. Uopće me to nije sram reći. I dalje ću se šminkati i prvom prilikom skoknuti na nokte i šišanje i objaviti povremeni selfie, ali nikad više se bez svega toga neću osjećati manje lijepom. Jer ću uvijek biti mama!"