Branko Uvodić dobio otkaz mailom: 'Važnije su im strane produkcije od najgledanije domaće'

Branko Uvodić, zaštitno lice emisije "Lijepom našom" koju je radio pune 24 godine, odlazi u mirovinu. Kako su nam rekli s HRT-a, Uvodić nije dobio otkaz, već je s navršenih 65 godina 2019. stekao uvjete za redovnu starosnu mirovinu. Nakon toga mu je HRT u nekoliko navrata produljio ugovor o radu, s obzirom da je prepoznat kao urednik i voditelj poznatog zabavnog serijala "Lijepom našom". Zadnje produljenje ističe mu 25. srpnja 2020.

- Budući da trenutno zbog koronakrize nismo sigurni da će se ostvariti svi uvjeti za nastavak snimanja emisije "Lijepom našom" uz poštivanje svih epidemioloških preporuka, u ovom trenutku ne postoje razlozi za daljnji nastavak radnog odnosa g. Uvodića. Ukoliko se steknu uvjeti za ponovno snimanje, HRT će svakako razmoriti ponovni angažman g. Uvodića - stoji u priopćenju.

Branko Uvodić potvrdio nam je kako su mu mailom poslali obavijest da mu ugovor ističe 25. srpnja u ponoć. On će u subotu voditi Omiški festival klapa, a budući da na put ide službenim automobilom, mora se vratiti nekim drugim prijevozom.

- Ja sam HRT-u priskrbio barem 30 automobila, ne bojim se za povratak. Zanimljivo je da mi nisu dali ni da iskoristim do kraja godišnji odmor, pa nakon 25. više ne mogu ni ući u zgradu HRT-a po svoje stvari. Kako da ih uzmem? Da dođem s policijom? - kazao nam je Uvodić i dodao da je po njemu najveći problem to što vodstvo HRT-a želi ukinuti serijal "Lijepom našom".

- Pravdaju se koronom, no mi to možemo organizirati uz kontrolirane uvjete uz maksimalno 500 ljudi u dvorani. Njih ne zanima "Lijepom našom" nego emisije poput "Volim Hrvatsku", koja je nizozemska licenca, ili "Zvijezde pjevaju" koja je američka licenca, a mi nemamo pet zvijezda u zemlji. Čak sam imao i varijantu da emisiju radimo na OPG-ima ili drugim mjestima gdje ne bi ni bilo publike. Uostalom, imali smo i posebno izdanje emisije u Đurđevcu za Dan državnosti, i nitko se nije zarazio. Očito oni imaju svoju koncepciju, ali ne znam koliko se to podudara s voljom naroda jer je "Lijepom našom" i sad u krizi bila najgledanija emisija. Imam puno ponuda da emisju nastavim na nekoj drugoj kući ali mi je žao jer sam ipak proveo 46 godina na HRT-u. Zadužili su me i ljudi koji su radili sa mnom i nije mi u interesu da ti ljudi ne rade posao koji je dostojan djelatnika HRT-a. Nekada je bilo da je 15 posto vanjske produkcije na javnoj televiziji, a ostalo naše, a sad je obratno. To vam sve govori - kazao je Uvodić.