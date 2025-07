Naš poznati pjevač otkriva zašto je godinama bio u svađi sa Severinom: Peče me to cijeli život

Pjevač Duško Lokin na glazbenoj je sceni 55 godina i tijekom tog perioda odradio je brojne turneje i surađivao je s puno glazbenika te su često zajedno odlazili i na turneje. Jednu takvu turneju Lokin je organizirao prije dvadesetak godina kada je zajedno s Mladenom Grdovićem, Severinom i Kićom Slabincem nastupao u Australiji. Bila je to, kaže Lokin rasprodana i uspješna turneju tijekom koju je osim po uspjehu upamtio i po nesuglasicama sa Severinom i sada je ispričao o čemu se radilo. - Overweight iz Australije je po kilogramu 50 dolara i njoj je došlo oko 3 tisuće i više. Ona kaže platit će to moj menadžer. Da ja plaćam njezine cipele? I naravno da nisam htio. Međutim, ona je tu vrlo neugodno reagirala - ispričao je pjevač u razgovoru za IN Magazin. Dodao je kako su na kraju tu svotu uspjeli smanjiti, ali ta situacija je narušila njegov odnos sa Severinom.

- Spustili su na 500 dolara i ona je to platila da bi nakon toga godinu - dvije govorila ja sam vam platila prtljagu, ja sam vam platila prijevoz. Sad sam se malo otvorio jer me to peče cijeli život jer to nije korektno. Na sprovodu Đorđa Novkovića je došla, izrazila mi sućut i rekla Đorđe te jako volio, ja to znam - prisjetio se Duško kako su na kraju ipak izgladili odnos. U intervju koji je nedavno dao za Večernji list pričao je o svojoj dugoj i bogatoj karijeri i prisjetio se jedne anegdote.

- Ima ih puno, ali jedna mi se posebno urezala. Mislim da sam imao koncert u Velikoj Gorici. Nakon prvog dijela, uslijedila je polusatna pauza. U tom trenutku došla je vojna policija i uhitila me – pred publikom! Odvode me, publika zbunjena... Sjedam u džip, a na stražnjem sjedalu – Đorđe Novković, umire od smijeha. Sve je to bila njegova šala, organizirao je to s prijateljima iz vojske. Filmski prizor - ispričao nam je. Tada smo ga pitali i kako kao pjevač gledan na fenomen Marka Perkovića Thompsona.

- Thompson je korektan pjevač s nevjerojatnom energijom i domoljubljem. Pjesme koje on izvodi izazivaju reakcije, ali to je njegova umjetnost i to ne bi trebalo biti kontroverzno. Zabrane koje su mu nametnute samo su stvorile još veći bunt među mladima. On nije radio ništa protiv drugih, samo je pjevao, a reakcije na njegove pjesme bile su neizbježne. On je legenda svog vremena. - rekao nam je.