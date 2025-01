Naš poznati glumac tražio je džokera na ovom filmskom pitanju: Biste li znali odgovor?

Zagrepčanin Karlo Brguljan otvorio je ovotjedno izdanje popularnog kviza. Matematičar po struci svoj prvi džoker iskoristio je tek na pitanju za prelazak drugog praga.

Džoker "pola-pola" zatražio je na 10. pitanju, koje je glasilo: "Ptolemejevići su nosili titulu faraona, ali nisu se odrekli ni svoje 'domaće' titule..." U ponudi su bili odgovori: A) imperator, B) kagana, C) sultan i D) bazileja.

Nakon što su mu preostala dva odgovora – kagana i bazileja – natjecatelj je sigurno izabrao odgovor D i osvojio 5000 eura. Na 12. pitanju, za 18.000 eura, Karlo je zatražio svoj drugi džoker - pomoć publike.

Pitanje je glasilo: "Kalcit može zaparati površinu gipsa, a gips površinu milovke. Koji mineral može zaparati površinu topaza?" Opcije su bile: A) apatit, B) ortoklas, C) kvarc i D) korund. Publika je većinom, s 47 posto glasova, odabrala kvarc, dok je apatit odabralo 29 posto, ortoklas 5 posto, a korund 19 posto publike.

Iako je bio sumnjičav prema odgovoru publike, Karlo je odlučio vjerovati većinskom izboru i kao konačan odgovor naveo je C) kvarc. Nažalost, to nije bio točan odgovor te je kviz napustio s osvojenih 5000 eura.

Na stolac nasuprot Tariku Filipoviću idući je sjeo glumac Siniša Ružić. Član zagrebačkog dramskog kazališta Gavella pomoć prvog džokera zatrebao je već na pitanju za 600 eura. Naime, nije znao tko je bio predsjednik SAD-a tijekom većine razdoblja u kojem je predsjednik Hrvatske bio Franjo Tuđman. Ponude su bile: A) George Bush mlađi, B) George Bush stariji, C) Bill Clinton ili D) Ronald Reagan.

Siniša je mislio da je riječ o Billu Clintonu, no nije bio posve siguran pa je odlučio zatražiti džoker "pola-pola". Preostali su mu odgovori A i C, a nakon kratkog razmišljanja odabrao je C) Bill Clinton i točno odgovorio na sedmo pitanje.

Na pitanju za 1000 eura Siniša je zatražio pomoć publike. Pitanje je glasilo: "Koliko je ljudi na Da Vincijevoj "Posljednjoj večeri" desno od Isusa?" Opcije su bile: A) 4, B) 5, C) 6 i D) 7.

Najveći broj glasova, 47 posto, publika je dala odgovor D) 7, dok je 33 posto odabralo odgovor C) 6, 20 posto odgovor B) 5, a odgovor A) 4 nije imao nijedan glas. Siniša, iako je imao sugestiju publike, odlučio je slijediti vlastitu procjenu i kao konačan odgovor naveo C) 6, što se pokazalo točnim.

Na idućem pitanju Siniša je iskoristio džoker "zovi" jer nije znao u kojem ljubavnom filmu Hugh Grant nije glumio. U ponudi su bili: A) Dva tjedna za ljubav, B) Ta luda ljubav, C) Ja u ljubav vjerujem ili D) Zapravo ljubav.

Džoker nije znao točan odgovor, bio je siguran da je Grant glumio u filmovima "Ja u ljubav vjerujem" i "Zapravo ljubav". Siniša je odlučio riskirati i kao konačan odgovor naveo B) Ta luda ljubav, što se pokazalo točnim te je osvojio 2500 eura.

Na pitanju za 5000 eura Siniša je odlučio odustati. Pitanje za prelazak drugog praga je glasilo: "Iz kojeg je romana rečenica "Čovjek može propasti, ali ne može biti poražen"?" A) Krik i bijes, B) Proces, C) Starac i more ili D) Stranac?

Da je odgovarao, Siniša bi odabrao D) Stranac, no točan odgovor bio je C) Starac i more.

Na kraju je Siniša napustio kviz s osvojenih 2500 eura, zadovoljan svojom igrom i odlukama.

