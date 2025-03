Naš influencer posjetio je Afriku: 'Čim izađete iz resorta i odete u selo, shvatite da je njihova realnost bijeda i siromaštvo'

Nova godina razdoblje je kada mnogi donose nove odluke o tome što će poboljšati u životu. No, mnogi upravo to praznično vrijeme odluče provesti daleko od doma i ispuniti si neku od odluka na listi želja. Upravo tako je u 2025. godinu ušao i influencer Marco Cuccurin koji je to razdoblje proveo u Africi. Marco se svojim pratiteljima u tom razdoblju javio samo u nekoliko navrata te nije otkrivao mnogo, a nakon povratka ispričao nam je kako se proveo na Zanzibaru. Cuccurin nam je ispričao da je ovo putovanje bilo njegovo prvo dalje putovanje, a i da nije mislio da će prije ići u Afriku nego u Ameriku.

- Prva na popisu želja mi je bila Amerika, točnije Miami, Los Angeles, New York. Međutim, tu turu sam odlučio preskočiti zato što je u tom trenutku, kad sam trebao putovati, došlo do poplava, do tsunamija, do potresa i doslovce sve su naznake bile da to nije baš najbolja ideja, pa sam odustao. Zapravo, ove sam karte bukirao točno mjesec dana prije puta, tako da sam zaista imao spontani odlazak u Afriku - kaže influencer koji ističe i da mu se na popisu želja dugo nalazi Australija, za što se nada da će si ostvariti ove godine. Na put za Zanzibar, Marco je potrošio jedan dan. Prvo je stigao do Beograda, odakle je imao let za Dubai, što je trajalo pet i pol sati, a idući let bio je za Afriku te je trajao jednako.

- Iskreno, duže od dva sata u avionu nikad nisam bio tako da mi je ovo bio šok. Malo je onako osjećaj klaustrofobičan, ali kad se sjetiš gdje putuješ, odmah postaje lakše - kaže te dodaje da je u Africi proveo ukupno 12 dana. Od toga je bilo 10 dana aktivnog odmora, a išao je u društvu prijateljice Lamije i preko agencijskog aranžmana. Cuccurin ističe da mu je bilo odlično te da je bio u odličnom društvu, a i da mu se svidjelo što je vidio dosta turističkih atrakcija.

- Vidjeli smo zaista mnogo. Što se tiče muzeja, oni tu nisu baš nešto pretjerano vješti. Više su fokusirani na odlaske na njihove plaže i otoke. No, postoji na Zanzibaru jedan primjerak katoličke crkve u koju smo mi otišli. Odmah kraj nje je muzej posvećen vremenu kada je vladalo ropstvo u Africi. Moram priznati da je bilo jako emotivno vidjeti taj prizor. Inače, u toj katoličkoj crkvi oltar je zapravo naznačen na podu s jednom točkicom, a to je točka na kojoj su prije mnogo godina stajali robovi dok su čekali procjenu koliko će netko izdvojiti novaca ili zlata za njih. Tako da, baš je bilo emotivno ići u tu crkvu i ja kao netko tko čak nije toliko pobožan, osjetio sam potrebu pomoliti se. Zapravo, nekako dobiješ taj moment zahvalnosti jer znaš da ta vremena su iza nas i da to više nije toliko strašno - ističe Marco te se prisjeća i posjetu velikih kornjača.

GALERIJA Neda Ukrade u Osijeku zapjevala s unukom

- To su velike kopnene kornjače koje su teške po 200 do 300 kilograma i to su primjerci najvećih kornjača na svijetu. Predivno ih je vidjeti, a stare su i po 200 godina, tako da je nevjerojatno zapravo uopće vidjeti da postoji neka životinjska vrsta koja može uopće živjeti toliko. Predivan je osjećaj vidjeti tako nešto - ističe, pa se prebacuje na temu tropskih plaža koje smo mogli vidjeti i na njegovom Instagramu.

- Mogu vam samo reći da je predivno i da more zaista je tirkizno, točno onako kako svi mi to zamišljamo kad gledamo preko interneta. Čarobno je vidjeti taj žuti pijesak, tirkizne plaže, palme. No, ono što ja moram istaknuti, a nitko o tome ne priča, su znatno veća plima i oseka, što tim znači da vi, kada je oseka, plažu praktički nemate. Tirkizna se plaža pretvara u sivilo i njihove oseke sežu do dva tri kilometra, a da bi uopće došao do doticaja s oceanom treba dosta hodati. A kako tijekom oseke ispliva i prljavština, morska trava, ribe, to baš i nije najljepši prizor, no, kad se plima vrati, ponovno imate predivnu tirkizno plažu - govori Marco te dodaje da je išao i na turu plivanja s dupinima, a posjetio je i Otok zvjezdača gdje je imao priliku vidjeti morske zvijezde u svim bojama.

- Doslovce kao da je netko dijete crtalo te zvijezde i onda ih oživilo. Nestvarno je koliko su predivne, ali pravila za njih i ako ih želite izvaditi iz oceana, to morate učiniti kratko 10 sekundi i odmah vratiti nazad kako su i stajale kako bi one uopće ostale žive - prisjeća se te dodao da je vidio i morske kornjače, ali i da uputio u Tanzaniju na safari. Marco ističe i da je vidio dosta turista na Zanzibaru te da je ovo vrijeme njihova glavna sezona.

- Nama su vodiči rekli da je zapravo sezona konstantna. Njima sezona traje deset mjeseci, a u ta dva mjeseca, kada na Zanzibaru bude zima, tada je kod njih 25 stupnjeva i to je baš zanimljivo. Pričali su nam kako policajci u tom trenutku doslovce oblače jakne s krznima, a mi bismo tada, recimo, konačno uživali u kratkim rukavima bez da se znojimo. Tako da je fascinantno koliko oni zapravo lošije trpe hladnoću - govori Marco, a prisjeća se i prizora koji ga je iznenadio i šokirao. A koji je realan.

- Nama je Zanzibar zanimljivo predstavljen, i to kao predivno mjesto s tropskim tirkiznim plažama, što i jest. No, čim izađete iz svog resorta, čim prestanete piti koktele u bazenu i biti na privatnim plažama i odete u selo, shvatite da je to ta prava realnost. Afričko selo je bijeda i siromaštvo. Prosječna plaća im je 100 eura, a 80 posto naroda nema struju ni vodu. Mnogi nemaju ni krov nad glavom, nego spavaju na ulicama ili u onako malim barakama koje su izgradili od doslovce blata i drva, tako da je realna slika nešto totalno drugo. Prizor gdje vidiš da oni hranu rade doslovce na zemlji. Jako je prljavo, nije baš tako tirkizno i čisto kada odeš među lokalno stanovništvo - priznaje influencer te dodaje da su ljudi predivni i jako gostoljubivi. Kaže i da stanovnici jako dobro govore engleski, a sreo je i mnogo onih koji govore neki od jezika s našeg govornog područja. Na njegovim društvenim mrežama nalazi se i video u kojem smo mogli vidjeti lokalca kako pjeva pjesme jednog srpskog glazbenika.

- Musa Musa je čovjek koji se zaljubio u jednog srpskog glazbenika zato što su njegove pjesme su melodijom slične afričkima. Nakon toga ja malo bolje poučio našu glazbu i učio pjesmu po pjesmu - ispričao je Marco i dodao da je Musa bio dogovoren od strane resorta kao jedan od izvođača tijekom dočeka 2025. godine kako bi se gosti osjećali dodatno dobrodošlo. Influencer dodaje i da Zanzibar kao lokacija nije skup.

- Što se tiče ručka, rekao bih da je u prosjeku dovoljno 30 eura za dvoje ljudi. Radi se o ručku u tri slijeda s pićem - ističe Cuccurin te dodaje da su porcije manje, ali i da se duže čeka hrana.

- Svatko tko ide u Afriku neka se oboruža strpljenjem zato što oni su jako usporen narod i u prosjeku jedan slijed se čeka po sat vremena - kaže te otkriva i što najviše jedu.

- Njihova tradicionalna hrana su morski plodovi. Kao što sam ranije rekao, kada dođe oseka, ima mnogo riba, školjaka, rakova na površini. Tada lokalci to često uzimaju za sebe, ali i restorane. Beru i voće te tako mogu lijepo živjeti jer imaju puno blagodati na otoku - prisjeća se Marco te dodaje da je posjetio i plantažu začina po kojima je ovaj otok poznat.

- Donio sam kod kuće deset začina. Moram priznati da sam, recimo, vanilin šećer na kraju morao baciti u smeće jer je meni imao okus parfema. Generalno, ono što sam uzeo u velikim količinama je šafran jer je kod njih mnogo jeftiniji, a svi znamo da je to ipak najskuplji začin na svijetu. U svakom slučaju moram reći da je bilo jedno zanimljivo iskustvo posjetiti plantažu začina jer smo probali više od trideset različitih začina i biljaka i voćki - prepričava influencer.

VIDEO Sjećate li se nekad najskandaloznijeg Hrvata? Bio je u zatvoru pa se pokajao