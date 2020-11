Naš glumac postao tata, nije smio biti na porodu, a objavom je raznježio mnoge: 'Spasila me'

U obitelj Kerekeš stigla je prinova. Naime, glumac i pjevač Jan Kerekeš te njegova supruga Vika postali su roditelji djevojčici Uni. Par je u lipnju zanimljivim videom objavio da će u njihovu obitelj stići beba, a Jan je pratiteljima na Facebooku u emotivnoj objavi praćenu slikom svoje supruge Vike, obznanio da je malena stigla na svijet.

- Ovo je moja ljubav. Zove se Vika - započeo je emocionalno glumac.

- U vrijeme kad se ne smijemo držati za ruke, zagrliti se, poljubiti. U vrijeme kad se bojimo disati, živjeti. U vrijeme kad se prividno zdravi ljudi smiju bolesnima i raduju tuđoj nesreći, tuđoj boli. U vrijeme kad svatko može vrijeđati svakoga, pljuvati i ranjavati, a istovremeno se skrivati iza lažnog imena jer svoje nema, niti je ikad imao. U vrijeme kad pucaju srca koja više nikad nećemo moći spojiti, jer ne znamo od kuda početi. U vrijeme kad ne možemo biti jedni uz druge jer je to protuzakonito - kaže Jan u objavi te nastavlja:

"Upravo u to vrijeme, moja ljubav je na svijet donijela božanstvenu malu djevojčicu Unu. Moja ljubav je rodila novu ljubav. Još veću nego što sam mislio da moguće. Spasila me. Promijenila me u trenutku. Zauvijek. Ljubavi moja, zahvalan sam ti i bit ću ti zahvalan do kraja života. Unu još ne poznajem. Upoznat ću ju za nekoliko dana. Ne znam što ću tada osjećati, ali ono što znam je da nema toga što će me zaustaviti da vas zagrlim i poljubim. Volim vas", napisao je na kraju, a kroz tisuće lajkova objavu su pozdravili njegovi brojni pratitelji te čestitali od srca na dolasku prinove.

Foto: Facebook

Podsjetimo, prije pet godina odlučili su uploviti u bračnu luku nakon 9 godina veze, a vjenčanje se održalo u samom srcu Varaždina, gradskoj vijećnici. Gosti su se zabavljali do dugo u noć u Restoranu "Fontana" kraj varaždinskog aerodroma, a svirali su im bendovi Spice Grills, dElvis i DJ Mario Kovač, a dečki iz njegova banda Cold Snap bili su među najveselijima na svadbi.

- Moram priznati da sam bio jako uzbuđen, hvala Viki što ima povjerenja u mene i što je tu ulogu dodijelila baš meni. Mi smo jako jednostavni i veseli, takvi ćemo sigurno i ostati. Život nosi svoje, pa neka nosi i nas. Volimo se, poštujemo se i znamo da je pred nama sve samo najbolje - rekao je Jan tada medijima, a njegovo lice vrlo je česta pojava na malim ekranima pa smo ga tako mjogli gledati u seriji "Vatre ivanjske", "Najbolje godine, "Stipe u gostima" te "Bitange i princeze".

U lipnju nam je otkrio kako je započela njihova ljubavna priča.

Upoznali su se, kaže on, dok su išli u gimnaziju, ali tri godine mlađu Viku spazio je tek na jednom od koncerata njegovog benda Cold Snap nešto kasnije. - Tamo sam ju zamijetio i od tad je ne puštam - kazao nam je s najvećim osmijehom, koji je sa suprugom započeo veliko životno poglavlje roditeljstva malenoj djevojčici Uni.