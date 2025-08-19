Naš glazbenik bori se sa sve učestalijim zdravstvenim problemom, a otkrio je koji su ga simptomi na to upozorili

Naš glazbenik Damir Kedžo prije nekoliko mjeseci progovorio je o stanju s kojim se bori. Damir je rekao da su postojali simptomi, no njemu je trebalo neko vrijeme prije nego ih je prepoznao. Naime, Kedžo, kako je otkrio, se bori s inzulinskom rezistencijom, stanjem koje signaliziraju umor, pad energije i osjećaj da nešto nije u redu. ''Ja sam se nekih godinu i pol dana stalno budio s umorom i nakon obroka bih se osjećao umorno i generalno sam osjetio veliki pad energije u tijelu, ali ja sam sebi to objasnio: ''Pa imam 37 godina i normalno je da se s 37 osjećaš staro!'', rekao je Kedžo, a onda je sasvim slučajno otkrio o čemu se radi zapravo.

''Bio sam s prijateljem koji je doktor na kavi i nakon kave sam pojeo kuglicu sladoleda i zamantalo mi se, skoro sam se onesvijestio i tu je njemu došao mali upitnik, i onda smo otišli na ručak, pojeli ručak i onda me opet srušilo i onda je rekao: ''Ja mislim da imaš inzulinsku rezistenciju, odi ti to sebi malo provjeriti'' prisjetio se za IN Magazin.

''S jedne strane mi je bilo grozno jer imaš stanje koje vodi ka dijabetesu tipa 2, al' s druge strane je bilo - ''Ahaaa, o je! Napokon imam razlog zašto se osjećam loše cijelo vrijeme!'''', otkrio je Kedžo svoju borbu s ovim stanjem koje znači hormonskim disbalans te vodi do drugih problema. Jedan od njih jest i debljanje te nemogućnost skidanja kilograma unatoč predanom vježbanju.

''Ja sam išao u teretanu i po 5, 6 puta tjedno, zbilja se znojio, trošio ogromne količine kalorija, ali težina i masti oko trbuha jednostavno nisu nestajale'', govori Kedžo te dodaje kako se danas pokušava boriti s ovim stanjem.

''Nabavio sam si i senzor koji mjeri razinu šećera u krvi čisto zato što sam impulzivan i ako mi dođe želja za šećerom, pojest ću ga, a ovako imam nešto što znam da će pištat ako pojedem bilo što i na taj način sam u tri mjeseca u potpunosti uspio iskontrolirati razine šećera u krvi'', kaže Damir koji sada pazi i što jede.

''Salata, najčešće piletina, tuna, standardno, posni sir. Najčešće su to restorani ili nekakve zalogajnice, međutim jednostavno ne gledam meni, uđem unutra, znam što trebam jer bilo što u restoranu što nije salata ili nekakvo kuhano povrće s mesom, ja to ne mogu pojesti, tako da se riješim bilo kakvog razmišljanja o hrani, dođem, naručim salatu i znam da sam napravio dobro za sebe'', priča Kedžo.