Srpski mediji pišu da imaju navodne poruke sina Dragana Bjelogrlića u kojima on kritizira bivšu djevojku

Tek što su mediji nedavno objavili da su popularna srpska pop-pjevačica Sara Jo (32) i glumac Aleksej Bjelogrlić (26) navodno uplovili u ljubavnu romansu, srpski Blic sada piše o navodnom kraju njihove ljubavne priče. Kako tvrde, redakcija je došla u posjed navodnih poruka o prekidu, u kojima sin proslavljenog glumca i režisera Dragana Bjelogrlića navodno ne govori nimalo lijepo o završetku odnosa s pjevačicom. Iako autentičnost tih poruka nije potvrđena, Blic navodi da ih je navodno Aleksej slao nepoznatoj djevojci te da je u njima napisao kako je stavio točku na odnos s atraktivnom Sarom Jovanović. Navodne poruke pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, proteklih mjeseci srpski su mediji s velikim zanimanjem pratili tada novi estradni par, glumca Alekseja Bjelogrlića i pop-pjevačicu Saru Jo. Sin Dragana Bjelogrlića navodno je nekoliko mjeseci bio u vezi s popularnom pjevačicom, a tamošnji su mediji tu informaciju popratili brojnim fotografijama i snimkama. Sara Jovanović viđena je u jednom beogradskom lokalu u društvu mladog glumca, a snimke su pokazivale da se njih dvoje ponašaju vrlo blisko i opušteno. Razmjenjivali su nježnosti, grlili se i uživali u međusobnom društvu, ne mareći za poglede ostalih gostiju. Sara Jo, poznata po hitovima “Nemam vremena za to”, “Mili” i “Pokvariš mi san”, nedavno je prekinula vezu sa slovenskim plesačem i koreografom Žigom Sotlarom, s kojim je bila pet godina. Žiga Soltar poznat je po koreografijama s velikih koncerata i naših zvijezda kao što su Jelena Rozga i Severina. Inače, ova vijest iznenadila je javnost, osobito zato što su Sara i Žiga nedugo prije prekida zajedno viđeni na jednom beogradskom događanju gdje su zajedno dali izjave za tamošnje medije.

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Blic je tada pisao i kako je Aleksej, navodno, potvrdio vezu s pjevačicom objavivši njezinu fotografiju na svojoj Instagram priči. Nakon što je on fotografirao Saru, ona mu je uzvratila istom mjerom te je i sama podijelila njegovu fotografiju na Instagramu. Osim što je Sara iznenada okončala ljubavnu vezu sa Žigom, s kojim je, kako se ranije pisalo, čak planirala vjenčanje, i Aleksej je navodno prekinuo vezu s manekenkom Jelenom Zloporubović. S njom se posljednji put pojavio u siječnju ove godine na premijeri filma "Svadba", u kojem jednu od glavnih uloga tumači njegov otac, Dragan Bjelogrlić.