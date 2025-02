Napetost u 'Gospodinu Savršenom' raste: Tko će osvojiti Šimu na njegov poseban dan?

Maja je pekla palačinke i s ostalim djevojkama pričala što se sve dogodilo na jučerašnjoj ceremoniji, a sve su bile uzbuđene zato što je danas Šimin rođendan. „Ako je danas solo spoj, to znači da ga stvarno zanima ta cura jer će svoj rođendan provesti s njom“, rekla je Mia, a Valentina je uvjerena da će Šime na druženje zvati Suzanu i nju. Djevojke su se okupile u dnevnoj sobi i komentirale da bi sada trebale ići Vale, Mia i Suzi, koja se šalila da je Glorija već dobila puno pažnje. „Ne mislim da imam konkurenciju“, samouvjerena je Glorija.

„Neću reći da bi mi neka cura zasmetala da ode s njim, ali iznenadilo bi me da pozove one koje su totalna suprotnost meni. Tipa, Selma, nju ne vidim uopće s Milošem, a ni Polina mi isto ne ide s njim“, smatra Maida koja je ubrzo doznala da je Barbara pozvana na cjelodnevni spoj s Milošem. „To je prva prilika da ga upoznam, da imam cijeli dan tako da ne mogu dočekati. Idem uživati“, kaže Barbara. Djevojke su dobro pretpostavile jer je Šime na grupni spoj pozvao Suzanu, Miju i Valentinu, koje moraju doći s pismom koje su napisale mlađoj verziji sebe, kada su vjerovale da su sve ljubavi prave…, a kako ne bi samo one otkrivale više o sebi - i Gospodin Savršeni će ponijeti svoje pismo. „Ne očekujem ništa“, kroz smijeh je rekla Suzana i dodala: „Ja bih spoj nasamo!“

Selma nije bila sretna što ne ide na spoj i odlučila je da neće lažno govoriti da ju nije briga što druge djevojke idu. „Zašto da idu? Mislim da je vrijeme da ja uvijek idem! A one, ako je neki grupni, da popune prostor“, objasnila je glumica, a Maida se pomirila s Miloševim izborom. „Mogu sad sjediti u kući i plakati, tugovati ili biti ljuta ili mogu jednostavno prihvatiti da je to tako i to mi treba biti još veća motivacija da budem bolja“, zaključila je. Čije će se pismo najviše svidjeti Šimi i kako će se provesti Barbara i Miloš - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili u 21.15 na RTL-u!

