FOTO Bila je oteta iz vlastite spavaće sobe kad je imala samo 14 godina, a sada je ostvarila nevjerojatan uspjeh

Elizabeth Smart osvojila je prvo mjesto na svom četvrtom bodybuilding natjecanju, zadivivši obožavatelje svojom vrhunskom formom. Poznata aktivistica za sigurnost djece (38) nastupila je u subotu na natjecanju Wasatch Warrior u Salt Lake Cityju, gdje je odnijela pobjedu u kategoriji Fit Model Novice.

Ostvarila je zapažene rezultate i u drugim kategorijama, zauzevši drugo mjesto u kategoriji Fit Model te treće mjesto u kategoriji Fit Model Masters 35+. Smart je u utorak na Instagramu objavila fotografiju s pozornice u plavom bikiniju i prozirnim potpeticama. Majka troje djece, raspuštene duge plave kose, pozirala je pokazujući definirane mišiće. Smart, koja je preživjela otmicu, priznala je da se ranije bojala objavljivati sadržaj o sudjelovanju na bodybuilding natjecanjima. "Bojala sam se osuda, da me neće shvaćati ozbiljno ili da će me smatrati manje vrijednom ili nedostojnom nastavka rada kao zagovornice svih preživjelih žrtava", objasnila je u opisu fotografije.

"Zatim me prošlog vikenda pogodilo koliko su ti osjećaji i misli jezivo poznati prevelikom broju preživjelih." Smart je istaknula kako je ponosna na svoje tijelo i sve što je prošlo. "Ovo je bila velika promjena za mene, bilo je teško, guralo me naprijed i izazvalo me da ne odustanem", podijelila je o svom fitness putovanju. "Jako sam ponosna na sebe što sam ovo učinila. Ponosna sam na svoje tijelo i želim ga slaviti. Moje me tijelo nosilo kroz svaki najgori dan, svako pakleno i iscrpljujuće iskustvo, stvorilo je i odgojilo troje prekrasne djece. Moje se tijelo izdiglo iznad svakog izazova koji mu je život postavio i provelo me kroz sve to, stoga ga se odbijam sramiti", nastavila je. Smart je poručila kako se "odbija osjećati posramljeno" zbog isprobavanja novih stvari i uživanja u životu punim plućima. "Samo se nadam da ćemo svi pronaći hrabrosti za nova iskustva, ciljeve, rad na sebi i, što je najvažnije, sreću", zaključila je. Podrška njezinih pratitelja, uključujući i poznate osobe, bila je iznimno pozitivna.

FOTO Bio je pobjednik u Big Brotheru prije 10 godina, a ovako popularni Žorž izgleda danas

Kristin Chenoweth napisala je: "Izgledaš snažno i lijepo", dok je Debbie Gibson komentirala: "Čestitke!!! Kakva fantastična i osnažujuća nova disciplina u koju si se upustila! Navijam za tebe." Podršku je pružila i Kara Robinson Chamberlain, koja je također preživjela otmicu: "Uvijek stojim iza stava da postoji nešto nevjerojatno iscjeljujuće u tome kada vidiš za što je sve sposobno tijelo koje je bilo zlostavljano, jednom kada sam doneseš taj izbor. Imaš toliko razloga za ponos, a ovo je samo još jedna stvar na tom popisu." Smart je dospjela u središte svjetske pozornosti 2002. godine nakon što je kao 14-godišnjakinja oteta iz svoje spavaće sobe u Salt Lake Cityju. Policija ju je spasila devet mjeseci kasnije, nakon čega je postala aktivistica za sigurnost djece i zagovornica žrtava seksualnog nasilja. Godine 2011. osnovala je Zakladu Elizabeth Smart, koja nastoji donijeti nadu, osnaživanje i promjene u borbi protiv seksualnog nasilja. O njenom slučaju snimljen je i dokumentarac koji se može pogledati na Netflixu.