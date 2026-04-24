FOTO Jelena Rozga pozirala je fotografima, a oni su ulovili što je za to vrijeme radio Ivan Huljić

Sinoć je u Splitu održano predstavljanje programa novog izdanja popularnog festivala Melodije Jadrana, koje je okupilo brojna poznata lica. Među njima su se našli glazbena diva Jelena Rozga i glazbeni producent i tekstopisac Tonči Huljić, koji su zajedno pozirali objektivima kamera.

Na predstavljanju se pojavio i skladatelj i tekstopisac Ivan Huljić, Tončijev sin i Jelenin partner. Iako su svoju vezu potvrdili javnosti, Rozgu i Huljića od tada još uvijek nismo vidjeli kako se zajedno fotografiraju, no fotografi su ovaj put zabilježili zanimljiv prizor. Naime, dok su Tonči i Jelena pozirali s pjevačicom Magazina Lorenom Bućan, iza njih za stolom je sjedio Ivan i razgovarao s legendarnom pjevačicom Zoricom Kondžom.

23.04.2026., Split- Vip media party i najava Melodija jadrana glazbenog spektakla.

Tijekom iste večeri mlađi Huljić je spremno stao za fotografiju s ocem. Inače, ovogodišnje izdanje Melodija Jadrana održat će se u splitskoj Galeriji Meštrović, a posebnost je u tome što će po prvi put program trajati četiri dana, od 25. do 28. lipnja.

Podsjetimo, Jelena Rozga vezu s Ivanom Huljićem potvrdila je u travnju prošle godine. Sve se odvilo tako što je prvo Jelenina kolegica Nina Badrić slučajno spomenula njihovu ljubav za srpski 24sedam. - S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu - rekla je Badrić.

Nina je zatim za IN magazin dodala da je svjesna kako je njezina izjava ispala "nezgodna", a o ovoj temi progovorila je i sama Jelena Rozga. Rozga je na Ninin odgovor rekla: - A što ću se naljutiti. Nitko se ne krije, mi se ne krijemo, mi normalno živimo, ali je bilo slatko. Ja sam se tako nasmijala, najjača je - kazala je splitska pjevačica te tako potvrdila vezu o kojoj se dugo šuška. - I onda je došao i Grašo i sve još jednom potvrdio? - pitali su je novinari. - I Grašo lipo itd. Ali dobro, sve je to simpatično, trebao je netko reći i to je ok - zaključila je Jelena.