Nakon što je vidio da nema šanse za pobjedu, Dean uputio Lokasu neobičan zahtjev: 'Samo recite dalje'

Dimitrije, Petar, Lina i Vanja u večerašnjoj su epizodi Potjere odigrali sjajnu završnu potjeru, a njihovih 12 točnih odgovora dovelo ih je do 16 koraka prednosti pred lovcem Deanom Kotigom. Iako je njegova završna potjera počela zavidno i bez grešaka čak do 10. pitanja, Deanu je to pitanje bilo tek početak problema. Sve je rezultiralo time da je ekipa kući sretno otišla s 91.000 kuna.

10. pitanje koje Dean nije znao bilo je: "U kojoj se europskoj državi nalazi pokrajina Arkadija?". Dean je pokušao sa Španjolskom, no natjecatelji su znali da se radi o Grčkoj.

Time su vratili Deana na 8. korak. Lovac je ponovno na 10. pitanju zapeo, a glasilo je: "U kojem je gradu u svibnju 2017. godine održana svečana Sinjska alka?". Sinj nije bio točan odgovor pa su natjecatelji opet uspjeli vratiti Deana na 8. korak točnim odgovorom - u Vukovaru.

Foto: Screenshot HRT

Zanimljivo, ponovno na 10. pitanju, Dean je zapeo jer nije znao ime američke savezne države čiji glavni grad u nazivu nosi grčku riječ 'polis', a osim Marylanda. Ponovno, natjecatelji su znali točan odgovor te da se radi o Indiani.

Dean se tako opet našao na 8. koraku. Zatim, ponovno na 10. pitanju, Dean je pogriješio. Pitanje koje nije znao je glasilo: Koje je okrugle godine u Meksiku ubijen Lav Trocki. Radilo se o godini 1940., što su ponovno natjecatelji znali.

Dean je tako na kraju završio na 8. koraku koji ga je pratio tokom cijele igre, a budući da su mu ostale još samo 2 sekunde do kraja, zamolio je voditelja Joška Lokasa da u tišini pusti preostalo vrijeme te da ne pročita zadnje pitanje.

- Ne morate, pustite jednom da ode u tišinu, samo recite: 'dalje'. Vrijeme ide i tiho.. Uživajmo u njihovoj pobjedi..- kazao je Dean nakon čega je Lokas samo rekao: "Evo. Vrijeme, sad." I u tišini završio završnu igru lovca.

Natjecatelji su tako kući otišli sa 91.000 kuna, a Dean ih je pohvalio za sjajnu igru.

- Super nastup u završnoj, super odluke sa srednjim ponudama u prvoj fazi igre, super uletavanja na mojim krivim odgovorima, sve ste pokrili. Znači apsolutno onako "by the book". Definicija kako se ova igra igra. - kazao je Dean sretnim natjecateljima.

VIDEO>>Željko Popadić o nominaciji za Večernjakovu ružu: "Zahvalan sam slušateljima i prijateljima!"