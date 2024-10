Umro glumac koji je kao Tarzan zaludio žene, a u javnost se vratio prije nekoliko godina zbog tragičnog događaja

Glumca Rona Elyja mnogi pamte po ulozi Tarzana u televizijskoj seriji iz 1960-ih, a upravo njih rastužit će vijest koja je danas stigla. Naime, glumčeva kći Kirsten Casale Ely na društvenim mrežama objavila je da je njezin otac preminuo u svom domu u Los Alamosu u Santa Barbari u Kaliforniji u 87. godini života. Glumac je umro krajem rujna, no njegova je obitelj tek danas obavijestila širu javnost.

- Svijet je izgubio jednog od najvećih ljudi, a ja sam izgubila oca. On je bio netko koga su nazivali herojem. Bio je glumac, pisac, trener, mentor, obiteljski čovjek i vođa. Stvorio je snažan val pozitivnog utjecaja gdje god je otišao. Utjecaj koji je imao na druge je nešto čemu nikada nisam svjedočila ni kod jedne druge osobe - bilo je nešto uistinu čarobno u njemu - napisala je pa dodala da je to pogled koji su drugi imali, a da je njoj bila čast što joj je bio otac te opisala kakva je osoba bio. Uz to je dodala mnoštvo fotografija.

Podsjetimo, Ely je glumio "Tarzana" u seriji koja se izvorno emitirala na televizijskoj mreži NBC od 1966. do 1968., a tijekom tog vremena glumac je slomio nekoliko kostiju jer je sam izvodio vratolomije. Ely je u intervjuima često znao govoriti da je sam radio vratolomije i to s divljim životinjama koje su bile Tarzanovi prijatelji u priči. Elyju je ponuđena kultna uloga nakon što je bivši igrač NFL-a Mike Henry, naglo odustao jer ga je čimpanza ugrizla za čeljust.

Glumac nije bio popularan kao Johnny Weismuller, čija je uloga Tarzana i danas najpoznatija. No, tijekom šezdesetih obožavale su ga žene zbog mišićavog tijela i atletskih sposobnosti. Njegov Tarzan je za razliku od prijašnjih bio fakultetski obrazovan mladić, kojem je bilo dosta civilizacije, pa se vratio u afričku džunglu gdje je odrastao.

Početkom 80-ih, glumac je vodio izbor za miss Amerike, a tamo je i upoznao suprugu Valerie, koja je bila miss Floride. Imali su troje djece. Ron se ponovno vratio u medije 2019. godine i to zbog tragične vijesti. Njegovu suprugu na smrt je izbo njihov sin u Santa Barbari, a nakon toga su ga ubili šerifovi zamjenici. Američki mediji pisali su da je njihov sin Cameron Ely prijetio šerifovim zamjenicima koji su pucali u njega. Glumac je također bio u kući kada se dogodio tragedija, no on nije ozlijeđen, a on je tada osporio izvješće tužitelja da je pucanje na njegovog sina bilo opravdano. "Ako nije imao pištolj ili nije imao oružje, koja je bila osnova za pucanje u njega?", rekao je stariji Elijev odvjetnik John Burris 2020. godine.

Njihov sin, inače sportski tip i zvijezda Harvarda, obolio je od rijetke bolesti, koja mu je utjecala na psihu. U to doba, jedna je njegova sestra znala govoriti da ga se boji. Policija je rekla da je imao pištolj, no kasnije se pokazalo da ga ipak nije posjedovao.

Dodajmo da se Ron povukao iz glume 2001. godine kako bi se usredotočio na svoju obitelj. "Kasno sam u životu stvorio obitelj. Odlučio sam prestati glumiti i raditi kod kuće, kao autor, kako bih mogao biti s djecom tijekom cijele škole i moći prisustvovati njihovim sportskim utakmicama i stvarima", rekao je za londonski Daily Express 2013. godine, izražavajući interes za vrijeme ponovnog ulaska u glumu. Također je napisao par detektivskih romana s protagonistom po imenu Jake Sands, "Noćne sjene" iz 1994. i "East Beach" iz 1995. godine.

Dodajmo da je glumac rođen u Herefordu u Teksasu, a odrastao u Amarillu, oženio se svojom srednjoškolskom ljubavi 1959., ali se razveo dvije godine kasnije. Iza glumca su ostale dvije kćeri.

