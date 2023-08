Nakon što je potvrdila da se razvodi, Ella Dvornik rastužila pratitelje novom objavom na Instagramu

Influencerica Ella Dvornik (32) javila se pratiteljima na Instagramu i na svom Storyju napisala kako će se nakratko povući s društvenih mreža.

– Ide lagani oflajnčić – napisala je Ella i tako otkrila da je neko vrijeme neće biti na društvenim mrežama, a uz objavu dodala je i hit grupe Magazin iz 1996. dok je u toj skupini još pjevala Jelena Rozga pod nazivom ''Suze biserne''.

Ella je, inače, potvrdila prošli tjedan za medije kako se razvodi od supruga, britanskog poduzetnika Charlesa Pearcea (45).

– Da, istina je, u procesu smo razvoda. Tu odluku nisam donijela jučer, ali postupak dugo traje i mislim da nije potrebno komentirati nešto što nije završeno. No ovih dana zaista se svašta pisalo i jasno mi je da javnost ima potrebu nagađati i komentirati na raznorazne načine. Charles i ja kao bračni partneri stigli smo do kraja priče – rekla je Ella za novi broj Storyja.

Bivši par prestao se pratiti na Instagramu i odvojeno provodi ljeto, a zbog toga su krenula šuškanja koja je ona izbjegavala do sada.

U travnju ove godine Glas Istre pisao je kako je Charles svojim sumještanima u Balama predstavio ženu s kojom se druži već neko vrijeme i koja je navodno njegovih godina. Ta se vijest pojavila nakon što je Ella na profilu svog alterega Alterelle na Instagramu objavila nekoliko znakovitih poruka koje su dale naslutiti da ju je netko ozbiljno naljutio, možda i povrijedio.

"Nitko me nije silovao kao moj vlastiti život zadnjih nekoliko mjeseci. Znači, govorim, ono, dvostruka penetracija na suho u d*pe. Ali svejedno se budim svako jutro i smijem se jer znam da mi svemir daje samo ono što mogu podnijeti. A kad napokon svrši – je*at ću mater i babu i ćaću i didu svima", napisala je Ella na profilu Alterelle. "I sakrijte svoje muževe", dodala je u priči. Ella nam je u velikom intervjuu za naš Ekran u svibnju demantirala navode o razvodu, a i objasnila neke objave, za koje tvrdi da su ih mnogi pogrešno shvatili.

Par je na početku veze živio u Londonu, zatim su se preselili u Zagreb, vjenčali su se u Las Vegasu i dobili su dvije kćeri Balie i Lumi, s kojima su se prije dvije godine preselili u Bale jer je život u Istri više bio po guštu Charlesu. Tamo su kupili i kuću, a prošle godine Charles je sve više vremena provodio u rodnoj Engleskoj te je u tom razdoblju odlučio i zatvoriti za javnost svoj profil na Instagramu.

