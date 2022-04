Nakon što je nestala s društvenih mreža Putinova navodna kći uživa u luksuznoj vili od 10 milijuna kuna

Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon razvoda od supruge Ljudmile nije govorio ima li novu ljubav, već godinama se priča o njegovim izvanbračnim aferama. Iako službeno ima dvije kćeri, navodno je plod njegove ljubavi sa Svetlanom Krivonogih 18- godišnja Luiza Rizova. Svetlana je nekada bila čistačica, a danas je vlasnica banke i milijunašica.

Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Luiza je na svom Instagram profilu dobila brojne ružne komentare. Na toj društvenoj mreži pratilo ju je 84.000 ljudi, no posljednjih nekoliko mjeseci prije brisanja profila rijetko je javno objavljivala na Instagramu pa su mnogi sumnjali kako joj je upravo Putin zabranio da bude aktivna. Trolovi su joj ispod fotografije iz listopada 2021. poručili da je ''kći ubojice, ratnog zločinca, psihopata i narkomana'', a mnogi su je osuđivali što uživa u luksuznom životu dok njezin otac uzrokuje tragediju.

"The 4,306 square feet apartment in the gated Fontanka 76 block is described as a 'club house' with an array of 'elite apartments' by German construction company Engel & Voelkers." https://t.co/Na22WJE0Gi