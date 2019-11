Nakon što je izmislio vezu sa slavnom glumicom, glazbenik učinio nešto ekstremno

Glazbenik Richard Melville Hall, poznatiji kao Moby iznenadio je fanove posljednjom tetovažom.

Naime, preko obje ruke je tetovorao slogan 'Animal rights'(prava životinja). Moby je vegan već 32 godine, a to ponosno dokazuje i tetovažom na vratu na kojoj piše 'vegan za cijeli život'.

Foto: Facebook

Uz fotografiju najnovije tetovaže na društvenim je mrežama napisao da je to učinio kako bi proslavio to što je postao vegan prije 32 godine, te pojasnio da smatra da svaka životinja ima pravo živjeti kako želi.

Zahvalio se i tatto majstorici Kat Von D koja ga je tetovirala.

Podsjetimo, Moby je nedavno izdao šokantnu autobiografiju u kojoj je između ostalog napisao i da je bio u vezi s glumicom Natalie Portman.

Ona je, nakon što je taj dio knjige procurio u javnost rekla da nije bila s njim u vezi.

Glazbenik je napisao da je s Natalie ljubovao nekoliko tjedana, kada je on imao 33 godine, a ona 20. Otkrio je da je sve počelo jer je ona flertala s njim dok je bila u backstageu tijekom jednog njegovog koncerta. Napisao je da nisu bili u "pravoj vezi" i da nije trebao s njom prekinuti jer mu je ona telefonski javila da je upoznala nekog drugog.

Natalie je kritizirala i Mobyjevog izdavača jer je izdao knjigu punu laži i neprovjerenih činjenica. Tvrd da je Mobyja upoznala kao obožavateljica nakon mature i shvatila da je on stariji muškarac koji je zainteresiran za nju na način koj joj se činio neprimjerenim.

Osim veze s Natalie Moby u memoarima pod nazivom "Then It Fell Apart" piše kako je prijateljevao s Charlize Theron dok mu je susjed bio David Bowie. No sve više se počeo oslanjati na drogu i alkohol, dok su mu prijatelji priređivali lude tulume. Na jednom takvom bio je pozvan i kontroverzni komičar Andy Dick.

Moby ga je zatekao kako čuči iznad veganske torte dok mu je ekipa vikala da se 'olakša' na nju. Otkrio je kako je konzumirao 100 pića tjedno koje je kombinirao s raznim drogama. Prisjetio se i kako je nakon jednog takvog 'izleta' 2008. završio na stepenicama svog stana prekriven vlastitom bljuvotinom. Tada si je pokušao oduzeti život, oko glave si je zavezao plastičnu vrećicu.