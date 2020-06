Nakon Maje Sever, na situaciju sa sučeljavanjem reagirao i Aleksandar Stanković

Nakon što je u sučeljavanju Andreja Plenkovića i Davora Bernardića spomenuta novinarka Maja Sever, te se na nekim papirima koje je koristio bernardić pojavio logo Nedjeljom u 2, emisije koja se prikazuje na konkurentskoj televiziji, javio se i Aleksandar Stanković

- U debati na konkurentskoj televiziji obilno se koriste podaci koje smo prezentirali u emisiji kada je gost bio Andrej Plenković. Čak je i logo emisije Nu2 više puta bio u prvom planu i to je sasvim u redu. Nije u redu samo što se Davor Bernardić nije odazvao pozivu za gostovanjem jer su nam neke druge tablice ostale neiskorištene - napisao je Stanković.

Podsjetimo, U večerašnjem sučeljavanju Davora Bernardića i Andreja Plenkovića spomenuta je i HRT-ova novinarka Maja Sever. Naime, Plenković pitao Bernardića je li ga novinarka pripremala za sučeljavanje. - Zar je vas Maja Sever spremala za ovo? Vidim da imate Nedjeljom u 2 logo - rekao je Plenković komentirajući grafove koje je kroz sučeljavanje prikazivao Bernardić.

Maja se prvo šalila na Twitteru i Facebooku, a kasnije je zaoštrila svoje stavove i objavila status koji prenosimo u cijelosti: "U Nedjeljom u 2 Stanković i ja pripremili smo nekoliko jako jednostavnih grafova. Točnije objavili smo izjave Andreja Plenkovića iz predizborne kampanje 2016. da će BDP biti 5 posto, da će smanjiti PDV, otvoriti 180 000 radnih mjesta i izgraditi dječju bolnicu. Dakle, neke osnovne točke iz predizbornog programa HDZ-a. Ništa posebno.

I napisali smo da to nije ostvario. Za to ne treba nekakva posebna priprema niti istraživačko novinarstvo, to je običan i jednostavan novinarski posao. Naglašavam novinarski, a komentare predsjednika HDZ-a koji si dozvoljava da u emisiji na RTL-u govori da sam ja nekoga pripremala za debatu je još jedan napad Andreja Plenkovića na neovisno novinarstvo." napisala je novinarka.