Nakon glasina o vezi s poznatim poduzetnikom Laura iz 'Gospodina Savršenog' otkrila svoj ljubavni status

22.09.2025.
u 07:00

Putem svog Instagram profila odgovarala je na pitanja pratitelja pa je tako nekog zanima i njezin trenutačni ljubavni status. "Imaš li dečka i je li bi voljela imati", glasilo je pitanje na koje je Laura odgovorila: "Nemam, ali nemam ništa protiv te opcije"

Interes javnosti za životom Laure Prgomet, 25-godišnjakinje iz Dugog Sela, ne jenjava otkako je dramatično napustila vilu RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni". Iako je od tada prošlo dosta vremena, svaki njezin korak pomno se prati, a nedavna objava s poznatim zagrebačkim poduzetnikom ponovno ju je stavila u središte medijske pozornosti. Početkom rujna, Laura je na svom Instagram profilu podijelila video u kojem uživa u društvu 54-godišnjeg Dragana Jurilja, bivšeg vrhunskog sportaša i poduzetnika čiji je ljubavni život također često punio medijske stupce. Snimka je, očekivano, pokrenula lavinu nagađanja o prirodi njihovog odnosa, no Laura je ubrzo odlučila stati na kraj glasinama, potvrdivši u odgovoru jednom pratitelju ma Instagramu kako je i dalje slobodna. 

Foto: Instagram

Naime, putem svog Instagram profila odgovarala je na pitanja pratitelja pa je tako nekog zanima i njezin trenutačni ljubavni status. “Imaš li dečka i je li bi voljela imati”, glasilo je pitanje na koje je Laura odgovorila: “Nemam, ali nemam ništa protiv te opcije”.
Njezin put u "Gospodinu Savršenom" bio je sve samo ne miran. Odnos sa Šimom Elezom, za čiju se naklonost borila, bio je prava mješavina strasti i sukoba, a sve je kulminiralo njezinim dramatičnim odlaskom nakon žestoke svađe. No, Laura nije dugo tugovala. Odmah nakon izlaska, putem društvenih mreža poručila je kako je ponovno otvorena za ljubav. "E i da... moje DM je sad otvoren", napisala je tada na Instagramu, duhovito dodavši kako preferira dečke koji igraju nogomet, čime je jasno dala do znanja da je poglavlje zvano "Savršeni" za nju završeno. Taj je potez samo potvrdio njezin status britke i nepredvidive djevojke koja se ne boji reći što misli.

FOTO Kći slavne ljepotice oduševila na ovom događanju, a jedan detalj potaknuo je zabrinutost za njezino zdravlje
1/11

I dok je odnos sa Šimom nakon showa opisala kao "nepostojeći", pa čak i javno ismijala njegovu navodnu romansu s Majom Šuput komentarima poput "presmiješni su" i "naporno je i prozirno", s drugim "Savršenim" iz sezone, Milošem Mićovićem, ostala je u sjajnim odnosima. Često ga je hvalila u intervjuima, ističući kako je on osoba na koju uvijek može računati. "Čujem se s Milošem, on mi je top. Za razliku od Šime, za njega znam da bilo kad da ga nazovem, da će se vjerojatno javiti. Miloš mi je baš drag", izjavila je jednom prilikom za Story, pokazujući da je iz showa ipak ponijela i neka lijepa prijateljstva.

Prije glasina o Jurilju, Lauru se tijekom ožujka povezivalo i s kontroverznim MMA borcem i poduzetnikom Stanislavom Krofakom, poznatijim kao Pantera. Šuškanja su krenula nakon što su se pojavile snimke na kojima se ljube u jednom klubu, a dodatno ih je potpirio detalj iz jednog njezinog videa – uokvirena Krofakova fotografija u stanu. Ipak, Laura ta nagađanja nikada nije odlučila komentirati, ostavljajući javnost da sama donosi zaključke. Čini se da je njezin ljubavni život postao svojevrsni vrtuljak glasina, gdje se imena poznatih muškaraca redovito izmjenjuju, no ona dosljedno tvrdi samo jedno – da je slobodna.

Osim ljubavnim životom, Laura Prgomet plijeni pažnju i svojim poslovnim pothvatima te promjenama u izgledu. Aktivna je na Instagramu gdje se bavi promocijama, snima editorijale i pojavljuje se u glazbenim spotovima. Nedavno je otkrila kako je počela pohađati i satove pjevanja, što sugerira da bi se mogla okušati i u glazbenim vodama. Također je vrlo otvoreno govorila o estetskim korekcijama. Priznala je da je uklonila filere iz usana, jer su joj, kako je slikovito opisala, "izgledale kao kobasice", a nedavno se podvrgnula i operaciji nosa. Skratila je i kosu koja je, tvrdi, bila uništena od stalnog stiliziranja tijekom snimanja showa. 

Naša pjevačica okrenula se duhovnoj glazbi: 'Osjetila sam poziv, nema osvrtanja nazad'
showbiz Gospodin Savršeni Laura Prgomet

TA
Tarantula
08:49 22.09.2025.

Realno onaj tko može trpiti i trpati ovo dulje od 1h zaslužuje duboki naklon.

