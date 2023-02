Nakon 15 godina vratila se 'Večernja škola': Turneju su započeli u Slavonskom Brodu

Još u siječnju na Facebook stranici ''Pervanov dnevnik'' objavljena je najava ''Posljednje večernje turneje'', a službeno su krenuli sa Slavonskim brodom ovaj petak. U Sportskoj dvorani Brod održali su prvu "Posljednju večeru" u nizu, a dvoranu su napunili cijelu. Oduševljeni fanovi jedva su čekali ponovno u školskim klupama vidjeti Željka Pervana kao profesora Maksimilijana Juru Kučina i njegove učenike Blaža (Damir Folnegović), Antimona (Ahmed El Rahim), Denisa (Mladen Horvat) i Aljošu (Zlatan Zuhrić-Zuhra).

Prefesor i učenici danas su već u Čakovcu, a zatim su 24. veljače u Rijeci pa 2. ožujka u Osijeku. Zatim 5. ožujka Karlovac, 12. ožujka Koprivnica, 16. ožujka Zadar, 18. ožujka Makarska, 19. ožujka Split, 24. ožujka su u Vukovaru, 26. ožujka u Požegi i posljednji datum sačuvali su za Zagreb gdje su 20. travnja u KC Dražena Petrovića.

Od posljednjeg emitiranja Večernje škole prošlo je petnaest godina, a isječci iz čak 520 emisija, koliko ih je snimljeno i emitirano, i dalje se rado gledaju na internetu. Ususret početku turneje, u siječnju smo razgovarali sa Željkom Pervanom koji nam je otkrio kako će izgledati njihov show, koliko su realne šanse da ih jednog dana u istom sastavu ponovno gledamo na nekoj od televizija, a otkrio nam je i da radi na kazališnoj predstavi za koju kaže da će biti njegova najveća ostavština kada on više ne bude na ovom svijetu.

- Kada su me ljudi pitali kada će ponovo "Večernja škola", mislio sam da me to pitaju u nedostatku nekih drugih tema o kojima bi razgovarali, nisam bio svjestan novih generacija i onih starijih koji dobro pamte. Spremamo, kao i uvijek, osvrte na današnjicu, naravno, svatko iz svoga kuta i svoga lika. Puno je promjena u društvu koje dotiču naše likove. Uči se dok si živ, a pogotovo s novim izazovima koji se događaju pred već okoštalim, formiranim ljudima - kazao nam je tada.

A govorio je tada i je li ovo stvarno posljednji put da se sastaju.

- Zapravo se zove "Posljednja večernja", bez "turneja". Proživjeli smo desetljeća u zdravlju i zadovoljstvu, ali što bi rekao Arsen, "došlo doba da se ide groba". Kada vam ne daju dugoročne kredite, kada zaboravljate da ste već jeli, žene vas više ne zanimaju osim kao frendice, po vašem tijelu počinju rasti lišajevi, gljive, neke čudne izrasline, kada više živite prema unutra nego prema van, karakter vam je razmaženog djeteta, kupujete na akcijama, kako onda nazvati predstavu? Odluka je pala pri slučajnom susretu u Novoj bolnici prilikom naručivanja na magnet. Kada me pitaju što pijem, ne znam misle li na piće ili tablete - kazao nam je.

Rekao je i da su interes za njihovom "Posljednjom večerom" pokazali i drugi, Sarajevo, Mostar, Ljubljana.

Večernja škola humoristični je show Željka Pervana koji se bazirao na improvizaciji. U početku je emitiran na OTV-u, a kasnije je prešao na HRT. Prikazivala se tjedno. Godine 2007. Večernja škola je prešla na Novu TV i počela se prikazivati uživo svakoga dana. Njeno novo ime bilo je Večernja škola – praksa. U jesen 2007. Večernja se škola počela emitirati samo srijedom, pod nazivom Večernja škola – EU. Večernja škola je i dandanas veoma popularna na prostoru bivše Jugoslavije, čemu svjedoče i brojne epizode Večernje Škole koje na YouTubeu imaju i više od 300.000 pogleda. Emisija se emitirala od 1995. do 2008. godine.

Originalnu postavu Večernje škole iz 1995. sačinjavali su Željko Pervan, Zlatan Zuhrić, Mladen Horvat, Đuro Utješanović i Ahmed El Rahim.

