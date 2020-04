Nakon 15 godina! Domaći glazbenici ponovno se ujedinili i odaslali snažnu poruku

„Don’t Worry, Be Happy“, svjetski hit Bobbyja McFerrina iz 1988., se na repertoaru zagrebačkih Swingersa i riječke grupe E.N.I. našao prije 15 g., a njegova optimistična nota je danas aktualnija i potrebnija no ikad. Robert Mareković i Swingersi snimili su novu verziju pjesme nazvanu “Don‘t Worry, Be Happy 2020” u hrvatsko-talijanskoj izvedbi, uz jednostavnu ali snažnu poruku, kako Hrvatima tako i Talijanima: „Ti se pitaš jel’ ovo kraj, nemoj, zapleši, zapjevaj!“



Italija je, nažalost, postala simbolom bitke protiv koronavirusa u Europi. Svi smo gledali šokantne slike iz njihovih bolnica, ali isto tako smo mogli vidjeti njihovo pjevanje i pljeskanje s balkona, što je dokaz jednog neslomljivog južnjačkog duha i mediteranske životne radosti koja je i nama svojstvena.

U Hrvatskoj smo, uz velika iscrpljujuća odricanja kojima se još ne nazire skori kraj, sretnije prošli od naših talijanskih susjeda. Bitka se nastavlja s obje strane Jadranskog mora, ali i nama u Lijepoj našoj, kao i našim susjedima Talijanima, trebaju trenuci predaha, odmora, veselja, sretnih nota i optimizma.

„Don’t Worry, be Happy 2020“ donosi humor, toplinu, emociju, i baš zato vjerujemo da ovo nije samo pjesma, nego poruka, koju E.N.I. i Swingersi odašilju ne samo Hrvatima, već i našim stradalim susjedima.

Iz Hrvatske s ljubavlju – forza Italia!