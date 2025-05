Najslavnija Playboyeva zečica proživjela je pravi pakao i njezin san o uspjehu često je bio noćna mora

Ako je suditi prema njezinu imidžu seks simbola i najslavnije Playboyeve zečice, Pamela Anderson trebala je biti možda i posljednja osoba koja će vlastitim primjerom pokazati kako se može, pa i mora, starjeti dostojanstveno. No, upravo ona u posljednje vrijeme privlači pažnju zbog dramatičnog zaokreta u imidžu: nekoć najpoznatija silikonska plavuša na svijetu, prepoznatljiva po usnama naglašenim ružem i olovkom, iscrtanim obrvama te voluminoznim umjetnim trepavicama s mnogo slojeva maskare, počela je njegovati prirodni izgled, bez trunke make-upa. Nakon što je svoj novi "look" premijerno pokazala prije nekoliko godina na Pariškom tjednu mode, sada je već izgledno da se odlučila zauvijek oprostiti od šminke.

"Ustanem se i sve što se događa na licu, događa se. Sve počinje s prihvaćanjem sebe. Ovo je poglavlje mog života u kojem pokušavam osnažiti sebe. Nekad to može biti teško, naročito kada sebe trebate uvjeriti da ste dobri, da ste dovoljni i da ste lijepi. Jurenje mladosti je nedostižno. Nikada nećete vratiti vrijeme, prema tome, uživajte u onome što imate sada", poručila je javnosti, još jednom dokazujući da je prirodna ljepota itekako na cijeni, inspirirajući tako žene diljem svijeta da slijede njezin primjer. No, iza ovog estetskog zaokreta postoji i tužna pozadina, kada je poznato da se Pamela odlučila oprostiti od svakodnevne uporabe šminke nakon tragične smrti svoje vizažistice Alexis Vogel od raka dojke, kojoj je na taj način odlučila odati počast.

Također, vidljive su promjene i u odijevanju. Iako je desetljećima u minijaturnim komadima odjeće isticala svoj bujni dekolte i noge, danas njeguje sasvim drugačiji, decentni stil, u minimalističkim kombinacijama i neutralnim bojama. No, njezina transformacija nije samo ona oku vidljiva i "primjerena" njezinim godinama. Unatoč medijskom fokusu na njezin izgled, ova je američko-kanadska glumica i manekenka tijekom godina razvijala svoju javnu osobu i sve se više posvećivala društvenim pitanjima. Nakon godina i desetljeća borbe s predrasudama o samoj sebi, pa i borbama s vlastitom osobnošću, u 58. godini života naposljetku je pronašla vlastiti mir. No, no njezin put do slave i bogatstva bio je brz, no sve samo ne lak.

Pamela Anderson rođena je u Ladysmithu, gradiću s nekoliko tisuća stanovnika na pacifičkoj obali Kanade. Od prvog je trenutka predodređena za zvijezde: rođena 1. srpnja 1967. u 4.08 sati, bila je prvo dijete rođeno na stogodišnjicu Kanade (Canadian Centennial), kada je i prozvana "Centennial baby", a njezini roditelji Carol i Barry Anderson dobili su poklone i poveći medijski publicitet. Pamela je odrasla u radničkoj obitelji, o čemu je progovorila i u svojim memoarima, kao i o svom pradjedu Juhi Hyytiäinenu koji je 1908. iz Finske doselio u Kanadu, gdje je svoje teško pamtljivo prezime promijenio u anglosaksonsko Anderson. Njezin otac Barry Anderson, dimnjačar koji je izgledao kao Elvis, i njegova supruga, konobarica Carol koja je plavu kosu uvijala limenkama jer si nije mogla priuštiti uvijače, strastveno su se voljeli, ali i jednako strastveno svađali. Pamela opisuje kako je pokušavala spasiti majku od očeva bijesa, čak je jednom, kad je vidjela da otac majci gura lice na upaljeni štednjak, napala oca šakama i izgurala ga iz kuće. Jedna od najsnažnijih slika njezina djetinjstva bilo je utapanje tek rođenih mačića, koje je otac u vrećici zavitlao u ocean.

Tijekom odrastanja proživjela je pravi pakao, a to je javnosti otkrila tek 2014. godine kada je priznala da je bila žrtva zlostavljanja. Objasnila je kako ju je dadilja seksualno zlostavljala od šeste do dvanaeste godine. Nakon toga ju je, kad je imala 12 godina, silovao dvostruko stariji mladić, a ciklus zlostavljanja se nastavio u dobi od 14 godina, kada ju je silovao njezin dečko skupa sa svojim društvom. "Moj tadašnji dečko mislio je da bi bilo zanimljivo da me siluje sa šest prijatelja. Nisam htjela živjeti, htjela sam nestati s lica zemlje", ispričala je. Tijekom srednje škole bila je aktivna sportašica i igrala je odbojku. No, sport očito nije bio njezin poziv jer je nakon završene srednje škole odselila u Vancouver i počela raditi kao instruktorica fitnessa - dok ju nisu zamijetili lovci na modele, kada otpočinje njezin američki san, na trenutke i noćna mora.

Prije no što je postala poznato ime, Pamela Anderson bila je samo još jedna djevojka koja je željela uspjeti u Hollywoodu. U pismima koje je slala svom dečku iz srednje škole, Tyroneu, nakon preseljenja u Los Angeles, otkrila je koliko je težak bio njezin put do uspjeha. Tada je, 1989. godine, zavapila: "Molim te, molim te, molim te, usamljena sam, trebam pisma ili telefonske pozive". O tom razdoblju pisala je i u svojim memoarima. "Teško je započeti karijeru, zar ne. Moraš trpjeti puno sranja... Treba prokleto dugo da natjeraš nekoga da povjeruje u tebe, a onda kad napokon povjeruje, ima svoju skrivenu agendu. Samo te žele je*ati. Na ovaj ili onaj način", napisala je. Do slave je stigla slučajno, kad ju je na utakmici na stadionu uhvatila kamera i prikazala je na jumbo ekranu. Na sebi je imala majicu s logom piva LaBatt i pivovara ju je smjesta angažirala za lice na plakatima i reklamama. Njezinu pojavnost odmah su zapazili skauti Playboya na čijoj je naslovnici osvanula u listopadu 1989., a samo nekoliko godina poslije Pamela je bila jedna od najprepoznatljivijih žena na planeti. S obzirom na to da je nakon prvog poziranja najpoznatiji svjetski časopis za muškarce bio razgrabljen, ljepotica mjeseca bila je ponovno i tri broja kasnije, u veljači 1990., i otada se redovito pojavljivala na stranicama Playboya sljedeća dva desetljeća, kao jedna od ljubimica Hugha Hefnera. I još uvijek drži rekord s najviše naslovnica Playboya, njih čak 13.

U vrijeme trećeg poziranja za taj časopis postala je televizijska zvijezda zahvaljujući serijalu "Spasilačka služba", u kojem je glumila obalnu stražaricu C. J. Parker. Kao plavokosa Venera u jednodijelnom kupaćem kostimu osvojila je cijeli svijet i u seriji ostala punih pet sezona. Taj trenutak postao je simbol njezine karijere - crveni kupaći kostim, mokra valovita kosa i sunčane kalifornijske plaže postali su sinonim za seksepil i slobodan duh 90-ih godina. Pamela je brzo postala jedna od najpoznatijih televizijskih zvijezda, a "Baywatch" je dosegnuo svjetsku popularnost, pretvorivši je u globalnu ikonu. Kasnije je glumila i u filmu "Baywatch: havajsko vjenčanje". Premda je snimila još nekoliko filmova, među ostalima i znanstvenofantastični "Anđeo pravde" 1996., a 2003. se pojavila i u "Mrak filmu 3", njezina je gluma malo koga impresionirala. Kao što ni njezina pojava, očito, nije osobito privukla redatelje koji bi vjerovali u nju. "Nikada u životu nisam pročitala dobar scenarij. Nikada mi nisu dali scenarij takvog kalibra zbog kojeg bih se osjećala tako snažnom. Pročitala sam ga i rekla: ne postoji nitko osim mene tko ovo može snimiti, ja to moram napraviti!", priznala je godinama kasnije.

Mnogo je više pažnje izazvala svojim amaterskim uratkom, četverosatnom snimkom seksa sa svojim partnerom Tommyjem Leejem, osnivačem rock benda Mötley Crüe. Za njega se udala u Meksiku, samo 96 sati nakon što su se upoznali. Sreli su se u noćnom klubu na dočeku Nove godine i zaljubili na prvi pogled, oboje slavni, on naočit, poprilično divlji i po cijelom tijelu istetovirani bubnjar, ona bujna čuvarica plaže iz hit serije koja se tada prikazivala u više od 150 zemalja. Veza im se razvijala vrtoglavim tempom - Lee ju je slijedio u Cancun gdje je snimala duplericu za Playboy, nakon tri dana je zaprosio, a samo dan poslije, u veljači 1995., vjenčali su se na plaži - i mediji su poludjeli za novim parom celebrityja koji su im, skloni ekscesima u svemu, od ljubavi do svađa, davali i više nego dovoljno materijala. Razilazili su se i mirili, podizali dvojicu sinova, sve do konačnog kraha zbog Tommyjeva zlostavljanja i njegovih ljubomornih ispada bijesa.

Sva traumatična iskustva iz djetinjstva po svoj su je prilici tjerala u zagrljaj naočitih muškaraca nagle ćudi nalik na njezina oca, toksičnih tipova koji su je željeli kontrolirati i ponižavati, kao stanoviti Jack koji ju je izbacio iz auta u vožnji. Udavala se i razvodila serijski: od glazbenika Kida Rocka razvela se 2006. nakon četiri mjeseca braka, za pokeraša Ricka Salomona udala se dvaput i oba puta razvela zbog neslaganja karaktera, s producentom Jonom Petersom sklopila je 2020. brak koji je poništen nakon samo dvanaest dana (on je ipak u oporuku unio stavku po kojoj će Pamela nakon njegove smrti dobiti 10 milijuna dolara), a vrlo brzo udala se i šesti put, za svojeg osobnog čuvara Dana Hayhursta, pa ga ostavila za manje od godinu dana. Kao posljedica svih tih emotivnih lomova, posljednjih se godina, prema vlastitu priznanju, osjećala kao promašen slučaj, nesigurna može li uopće više išta napraviti u životu, a da ima smisla. Stoga je, u jeku pandemije koronavirusa, donijela najbolju moguću odluku - vratila se svojim korijenima. Napustila je Hollywood kako bi se preselila na obiteljsko imanje u Ladysmithu, na kanadskom otoku Vancouveru, gdje je odrasla. Upravo tamo započela je novo poglavlje svoga života, u kojem, nakon svih uspona i padova, uživa punim plućima, napokon radeći ono u što istinski vjeruje i što uistinu voli. Selidba na mjesto na kojem je "sve počelo" za nju nije bilo nimalo laka odluka, a i kuća je trebala potpunu renovaciju. U Kanadi je napokon mogla uživati u vrtlarenju te pripremi svježih i domaćih namirnica koje je sama uzgojila, a onda je i to odlučila "upakirati" u kuharicu "I Love You", posvećenu sinovima.

"U nekim ludim danima nisam puno razmišljala ni o čemu. Tada mi je bilo samo važno da se dobro zabavim sa svim tim luđacima oko sebe. Rekla bih da sam se odijevala i zabavljala za ljude u svom životu ili za ono što se očekivalo od mene i to me nekako preuzelo. Posljednjih godina, kada razmišljam puno više o tome, naučila sam kako napokon biti zadovoljna sobom", ispričala je u intervjuu, prisjećajući se kako je otpočela njezina transformacija. Njezin povratak domu u kojem je odrasla zapravo je značio potpunu obnovu - kako za imanje, tako i za nju samu, ali i za njezinu karijeru, kada je već mislila da život za nju više nema lijepih iznenađenja.

Uslijedili su pozivi za kazališne produkcije, a njezin nastup u broadwayskoj verziji mjuzikla "Chicago" oduševio je publiku i kritičare, potom je stigla i suradnja s Gijom Coppolom i uloga života u filmu "The Last Showgirl", za koju je konačno dobila hvalospjeve filmskih kritičara, kao i nagradu u švicarskom Zürichu. Golemi uspjeh polučila je i objavom autobiografije "S ljubavlju, Pamela", prevedene i na hrvatski, koja je postala bestseler New York Timesa. U knjizi iznosi detalje o svojoj karijeri, životnim izazovima i lekcijama koje je naučila, u želji da prikaže dublju verziju sebe, daleko od javnog imidža seks-simbola, ne strahujući pokazati svoje pravo lice, svoju ranjivost, svoju naivnost. Među koricama knjige Pamela piše: "Bila sam i još uvijek sam iznimno laka meta i ponosna sam na to. Imam slabu obranu. Nisam ogorčena, ne žudim biti čvrsta." U knjizi opisuje i svoju ljubav prema ekologiji i zaštiti životinja. Naime, dugogodišnja je aktivistica za prava životinja i suradnica organizacije PETA, stoga se u svojim brojnim kampanjama i javnim nastupima zalagala za zaštitu životinja, veganstvo i prestanak korištenja krzna u modnoj industriji. Svoj zvjezdani status iskoristila je kako bi pridonijela pozitivnim promjenama, pokazujući svoju strast za zelene politike, a 2019. šokirala je hrvatsku javnost kada je prilikom kandidature za EU izbore putem društvenih mreža podržala Tomislava Tomaševića, lidera stranke Možemo! Aktualni zagrebački gradonačelnik ispričao je medijima kako ju je osobno nekoliko godina ranije u vrijeme dok je studirao na Cambridgeu, a ona održala predavanje o klimatskim promjenama i pravima životinja, zalažući se za promicanje zdravog, održivog načina života. Životom kakav promiče, živi i sama. Ustaje u četiri ili pet ujutro, u vrijeme kad bi se nekoć vraćala iz noćnog provoda, šeće obalom sa svojih pet pasa usvojenih iz azila diljem svijeta i čita knjige. Kada je najavila da će se povući s glamuroznih crvenih tepiha i iz medijskog života kako bi uživala u jednostavnosti i prirodi, uistinu je tako i mislila. Pamela Anderson danas je jedinstveni primjer slavne osobe koja je uspješno prebrodila brojne teške životne faze i izazove, naučila sve važne lekcije, ostajući vjerna sebi, ali u korist drugih, osobito onih ranjivih i bespomoćnih.

