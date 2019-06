Najčudniji komentar o 'Černobilu': 'Zašto u seriji nema tamnoputih glumaca'?

Serija "Černobil" i dalje je top tema na društvenim mrežama, no stanovita britanska glumica Karla Marie Sweet vjerojatno je pobjednica u kategoriji "najčudniji komentar". Premda je mnogi smatraju kao jednu od najboljih serija svih vremena, bilo je i mišljenja kako se u njoj mogu naći neke povijesne greške. No, za Sweet je najveća grešak što u seriji nema tamnoputih glumaca!

- Shvaćam da su u stvarnom životu likovi bili bijelci, no onda bi glumci trebali pričati ukrajinskim akcentom, a ja ovdje čujem britanske naglaske. Dakle, ako ih nije briga za pravi jezik, zašto onda nema tamnoputih glumaca - pitala se Sweet.

Foto: Twitter

Naravno, producenti serije su željeli da sve drugo osim jezika izgleda autentično, pa u "Černobilu" možemo vidjeti automobile, odjeću i frizure iz toga doba, stoga je teško bilo očekivati da ćemo vidjeti i nekog tamnije boje kože.

Karlin Twit našao je na brojne komentare ljudi koji su je pitali zna li kako je izgledala Ukrajina 1986. godine, te da treba malo ponoviti povijest.

Najbolji komentar dao je jedan korisnik koji je napisao da iz istog razloga Martina Luthera Kinga ne bi mogao glumiti bijelac.

May be it's in the same reason why Martin Luther King is never played by white - because it would be strange, Mr.King was black. There were no PoC in USSR 35 years ago. Absolutely.