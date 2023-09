Na tulumu padali novi poljupci, a Branko i dalje sjedi na dva stolca: 'Shvatila sam to kao prevaru'

Da upozna svoju 'zlatnu djevojku' preostalo je još jedino Branku, a iza pregrade ga je čekala Smilja. No ona je svog farmera odlučila malo zafrkavati pa je na sva njegova pitanja nudila potpuno krive odgovore, a odbila mu je reći i svoje pravo ime tijekom razgovora, kako bi se još više iznenadio kad je ugleda.

Naime, Branko je Smilju gledao u prošloj sezoni showa i kazao da bi učinio sve da mu baš ona dođe, a to mu se sad i ostvarilo. A kad je skinuo masku, njegov izraz lica rekao je sve, a odmah ju je i izgrlio.

''Nisam te prepoznao, života mi. Nisam se nadao ovome, ovo je najveće iznenađenje'', rekao je, priznavši da ipak mora razmisliti vodi li je odmah kući jer ga je proteklih dana uspjela zaintrigirati još jedna kandidatkinja – Ruža iz Švedske.

''Stalno priča kako sam mu najdraža, dođem tu, a on je Ružu skoro već zaručio'', nije bila oduševljena razvojem događaja Smilja.

''Shvatila sam to kao prevaru, poniženje'', komentirala je sve i Ruža. A nakon uzbuđenja, na redu je još jedan tulum sezone, koji je opravdao sva očekivanja! Plesa i pjesme nije nedostajalo, Bahra je sve zabavljala pjevanjem na mikrofon. Radoslav je ponovno plesao s mlađim kandidatkinjama, a Anti se ponovno nije zabavljalo. Klara je bila uvjerena da se Suzana ne misli maknuti od Ante ni na sekundu, već ga svugdje prati. Branko je većinu vremena posvetio Smilji, dok je Ruža sve gledala sa strane ispod oka, osjećajući se kao da je ignorira. ''One su jedna između druge ljubomorne'', zaključio je farmer.

Najraspoloženiji je svakako bio Mijo koji je oko sebe okupio dame gotovo svih farmera, a među njima su bila i Radoslavova Riva i Antina Milena, koja mu je i zapela za oko. ''Ja sam to namjerno radila, tražila sam žrtvu'', objasnila je Milena, pokušavši napraviti Antu ljubomornim. ''Nije me zanimalo gdje je ni s kim pleše. Nisam je uopće doživljavao'', Ante je istaknuo. Mijo se posvetio svojoj zlatnoj Brankici, a pao je i prvi poljubac.

Klara i Radoslav su se osamili u mraku, a ona je dala svoje objašnjenje: ''Radoslav i ja smo dobri prijatelji... Lik mi je kao frajer ok... Imala sam neko pitanje i htjela sam čuti mušku stranu u vezi tog pitanja''. Za kraj večeri Branko je ponovno nasamo povukao Ružu kako bi joj još jednom dao obećanje i poljubio je: ''Ti, ti i zauvijek si ti moja! Drugo ni treće ne postoji. Srodnu dušu sam našao i to si ti i zauvijek ćeš biti moja ti!''

''On brza, a meni treba vremena'', Ruža je ipak bila opreznija. ''On bi najradije da ide cijeli harem kod njega'', dodala je Smilja.

Jutro nakon ponovno je bilo vrijeme za sabiranje dojmova. Radoslav je ispitivao Branka za koju će se damu odlučiti, a Vesna je bila ljutita što se Milena motala oko Mije, pa čak zaprijetila i odlaskom iz showa ako se ubaci na njihovu farmu.

''Ja se zabavljam, hoću se sa svakom malo našaliti. Ne mogu se zaljubiti za tri dana'', poručio je farmer.

Zatim je stiglo vrijeme za novi zabavni izazov. Naime, farmeri su morali odabrati s kojom damom iz svog tima će zaplesati prvi ples, a s kojom jesti svadbenu tortu. Nije trebalo dugo da počnu prve kalkulacije i šaputanja tko bi mogao biti odabran.

VEZANI ČLANCI:

Branko je za rezanje torte odabrao Ružu, a Smilju za prvi ples. Radoslavove dame poručile su kako se zajedno sjajno slažu, a omiljena aktivnost im je ogovaranje Radoslava. Njihov je farmer za tortu odabrao Irenu, a s njim će zaplesati Ines.

I Ivanove cure željno su čekale odluku – s najmlađim farmerom zaplesat će Samanta, a tortu će rezati Tihana. Sa Stjepanom će zaplesati Bahra, a toru reže 'zlatna' Ranka. Mijo je također bio spreman za odluku – zaplesat će sa Ksenijom, a tortu će pojesti s Katicom. ''Malo je nervozna i ljubomorna, da se malo smiri'', objasnio je farmer odabir.

Šećer na kraju bio je Ante kojemu ponovno nije bilo ni do čega, no za plesnu partnericu izabrao je Klaru, a za tortu Suzanu. ''Torta je ionako glavnija'', bila je zadovoljna odabirom. Anita Martinović okupila je farmere i kandidatkinje te ih pozvala da na plesnom podiju pokažu sve što znaju, no pritom su između čela cijelo vrijeme plesa morali držati jabuku koja im nije smjela ispasti.

''Morao sam malo Inesku stisnuti da nam ne bi jabuka utekla... Dobro smo je napipali, čvrsta je, ima čvrsto tijelo'', Radoslav je bio zadovoljan, no pobjedu su na kraju odnijeli Mijo i Ksenija. ''Jako lijepo plešemo zajedno'', Ksenija je poručila.

A kako će proći rezanje svadbene torte, ali i novi spojevi pred očima ostalih kandidatkinja, gledatelji će doznati već sutra od 21.15 sati u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

VIDEO Indira Levak o prinovi u obitelji: U naš život došao Liam i donio nam neizmjernu radost