Nakon zaista jedinstvene sage o obitelji Dutton koju su, osim “Yellowstonea”, činile i možda i impresivnije “1883” i “1923”, teško je zamisliti da neki nastavak ili spin-off bude u nekom drugačijem tonu. Jer, sve tri su serije priča o obitelji kao što su i priča o opstanku, ovdje je to na američkom Zapadu, ali zapravo o opstanku kao takvom. Pa, u SkyDanceu, produkciji iz kojedolazi priča o obitelji Dutton, misle da može. Kao što znamo, Taylor Sheridan, najgenijalniji televizijski autor današnjice, napušta Paramount koji se sa SkyDanceom spojila, a uskoro preuzimaju i WarnerBros. Ipak, pomagao je Spenceru Hudnutu oko spin-offa koji je i nastavak storije o obitelji iz najvećeg američkog nacionalnog parka. “Marshalsi”, međutim, nemaju ništa zajedničkog s pričom o preživljavanju, osim doslovnog. Jer, ovdje je riječ o proceduralnoj policijskoj drami u okviru neo-vesterna. Ta činjenica zajedno s time da je glavni lik Kayce Dutton, kojega i dalje glumi Luke Grimes, praktično je jedina poveznica s originalnom pričom. Razlog je dosta očit. U novoj seriji nije željela glumiti Kelsey Asbille koja je u “Yellowstoneu” glumila Monicu Dutton, čime je srušena jedna od glavnih okosnica glavnog dijela velike sage. I što sad? Seriju je trebalo napraviti, Hudnut i Sheridan prošli su tri scenarija da bi onda zapravo bili primorani odlučiti se za onaj najjednostavniji. Ono što je u tome sporno jest kako je premošćena činjenica da u seriji nema Monice, a kraj “Yellowstonea” nije ničime nagovješćivao neku situaciju da tako može biti. Hudnut i Sheridan odlučili su da Monicu naprosto “ubiju” i time otvorili prostor da se Kayce pretvori u čovjeka bez stvarnog smisla koji onda može krenuti u pogibeljno zanimanje američkog marshala, snaga reda i zakona u praktično bilo kojoj američkoj zabiti. Yellowstone je, dakako, malo više od puke zabiti, ali je prekrasan krajolik dobrim dijelom i indijanska postojbina kojom oni i upravljaju, a sjećamo se da je u Yellowstoneu obitelj Dutton njima i vratila svoj veliki ranč. Ali, Yellowstone je bogat resursima zanimljivima krupnom kapitalu, što se lokalcima ne sviđa. I tu je Kayce sa svojim kolegama da to sprečava što je kao neki veliki obrat jer istu zemlju koju su njegovi preci zaposjedali od zaposjedanja sada brani. A i Monica je, je li, umrla od raka uslijed zagađenja koje je rudarenje izazvalo. U produkciju je, tvrde u SkyDanceu, uloženo puno, teško je sporiti da nije. No, kako će to prihvatiti publika, pogotovo bez plastičnog prikaza Monicine sudbine, barem to nije prikazano u prve tri epizode, bilo je pitanje. Po ocjenama izgleda dosta hladno.