Na pitanju iz svoje struke iskoristila je zadnji džoker, a potom i odustala! Biste li vi znali odgovor?

Ivana Peroš Žokalj, profesorica biologije i kemije u prošloj emisiji kviza "Tko želi biti milijunaš?" točno je odgovorila na pet pitanja i time osvojila 1000kn. Šesto pitanje je također odgovorila točno bez problema, no za sedmo je iskoristila svoj prvi džoker - znalce.

Naime, pitanje je glasilo: "Tko je 26. rujna 1960. održao 269-minutni govor u Općoj skupštini UN-a?". Ivana se s točnim odgovorom mučila, no znalac joj je odgovorio da je riječ o Fidelu Castru.

Foto: HRT screenshot

Sljedeće pitanje, za 8000kn bez problema je točno odgovorila, no ono odmah nakon, deveto pitanje, zahtjevalo je od Ivane da pozove svog novog džokera. Radilo se o pitanju: "Čiji su ljubavnici bili Šofer, Trokrilni i Intelektualac, a ljubavnu sreću pronalazi s Misterom Frndićem?", a odgovor je, kako je saznala od svog džokera zovi, bio - Štefica Cvek.

Foto: HRT screenshot

No, tu nije bilo kraj problemima jer je već na idućem pitanju odustala. Deseto pitanje za 32.000 kn glasilo je: "Koji je kemijski element nazvan po gradu koji je pak nazvan po filozofu?", u što Ivana nije bila sigurna pa je iskoristila pola-pola. Kako je sama rekla, najviše je mučilo upravo to što je ovo pitanje iz njezine struke, a ona ga ne zna. Na kraju su joj ostali odgovori A i C, no to joj nije puno pomoglo pa je odlučila odustati.

Foto: HRT screenshot

Kasnije je pogađala s odgovorom pod C: berkelij, a to bi ispao i točan odgovor. No, Ivana je ipak otišla kući sa 16.000 kn.

