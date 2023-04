Na dražbi Travoltino odijelo iz kultnog filma 'Groznica subotnje večeri'

životni intervju

Škoro: Ne mislim da je moj odnos s publikom kontaminiran, ali je bavljenje politikom ostavilo traga

"Stjecajem sretnih okolnosti uhvatili ste me u trenutku kad paralelno radim na pet novih pjesama, a već imam i mnogo pjesama koje još uvijek nemaju adresu, dakle nisu izdane na nekom CD-u. Stoga mislim da ću ove godine objaviti album, bez obzira na to koliko je to danas pomalo suludo. Bit će to moj deseti studijski album s petnaestak pjesama", kaže Miroslav Škoro.