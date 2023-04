Napisala je brojne hitove pjevačima, a samo na ovom stihu je zaradila 100 tisuća eura

U glazbenim krugovima pjevačice i pjevači su znali da ako žele hit da je sigurna adresa na koju se mogu obratiti ona Marine Tucaković. Marina je preminula prije dvije godine u 68. godini nakon duge i teške borbe s karcinomom i ostavila je u glazbeno nasljeđe brojne hitove koje su otpjevale najveće zvijezde regije.

Pisala je pjesme za Severinu, Olivera, Mišu, Magazin, Zdravka Čolića... Marina stoji iza brojnih hitova među kojima su "Što to bješe ljubav" Olivera Dragojevića, "Zora je'' Nede Ukraden , "Gas Gas" koji je otpjevala Severina i brojne druge. Jedna pjesma joj je donijela veliku zaradu, točnije jedan stih o čemu je u nekoliko navrata pričala Neda Ukraden jer je riječ o stihu iz pjesme "Zora je". U jednoj televizijskoj emisiji opisala je kako je nastao ovaj hit.

– Pjesmu mi je napisao pokojni Đorđe Novković i nas dvoje smo se nekoliko puta posvađali oko samog naslova pjesme. Prvo smo je nazvali ‘Jovane, zora je’, pa ‘Milane, zora je’. Posljednja i konačna verzija je ‘Zora je’. Na kraju sam pozvala Marinu Tucaković koja je napisala samo jedan stih, a to je: ‘Suza je iz oka kanula’. Njoj je taj stih donio više od 100.000 eura – rekla je Neda Ukraden jednom prilikom u emisiji “Glamur”.

Marinina je vrlina bila i “ekonomičnost”, odnosno to da je s malo riječi znala ostaviti efektne poruke, no mnogi ne znaju da je baš ona bila ta koja je patentirala općepoznate stihove “ljuljaj me nežno”, “dodirni mi kolena, “što to bješe ljubav”, “malo mi je jedan život s tobom”, “tri sam ti zime šaptala ime”, “svi pjevaju, ja ne čujem”, “željo moja” i mnoge druge, napisao je naš glazbeni kritičar Hrvoje Horvat prije dvije godine o Marini Tucaković.

Otkrio nam je u tom tekstu i jednu zanimljivost. Jedina pjesma Riblje čorbe za koju tekst nije napisao Bora Đorđević – koji je, bez obzira na to što mislili o “kasnijem njemu”, bio veliki rock-pjesnik – jest “Valentino iz restorana”, druga strana singla “Rokenrol za kućni savet”. Praktično se prebacujući iz šlagera u pop pa u folk i na estradu, Marina Tucaković ekvilibrirala je snalažljivošću nekoga tko je doista pisao za sve, a neki su usput dobili puno bolje tekstove nego što su bili izvođači, napisao je Horvat.

VIDEO Jedna od najljepših manekenki na svijetu objavila zabrinjavajući video: 'Bolest mi napada sve'