Kostimografkinja Emina Kušan: Najsretnija sam kad mi kandidati kažu da im je kostim pomogao u nastupu

Zadatak natjecatelja i plesnih mentora u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama" je zadiviti žiri i publiku svojim plesnim umijećem, a zadatak kostimografkinje Emine Kušan je da im svojim kreacijama pomogne da ostvare što bolji dojam. U tome je jako uspješna jer o kostimima iz prijašnjih sezona još se govori, a kako nastaju kreacije u kojima natjecatelje gledamo svake nedjelje navečer i zašto su haljine s manje materijala zahtjevnije, Emina nam je otkrila u razgovoru.

Svake godine podižete ljestvicu kostimima koje gledamo na natjecateljima "Plesa sa zvijezdama", koliko ste zadovoljni onim što ste dosad napravili u ovoj sezoni i tko je još dio vašeg kreativnog tima?

Hvala vam na komplimentima. Ponekad bude teško, ali trudim se dati maksimum, da kostimi zasjaju u punom sjaju. Jako je puno truda uloženo da bi sve funkcioniralo kako treba. Vremena je malo, s obzirom na to da u manje od sedam dana moramo sve kostime sašiti, ukrasiti i napraviti kostimske probe. Trudim se iz emisije u emisiju dati što više. U mojem timu je moja kreativna četvorka, s kojom surađujem niz godina. To su Ozana Gabriel, Kristina Grbavac, Valentina Svetec i Melita Sakić. Svi se kostimi šivaju kod moje Silvije Jug, žene zlatnih ruku s kojom također surađujem već godinama.

Kako uopće izgleda taj proces stvaranja kreacija za "Ples sa zvijezdama", gdje sve počinje, a gdje završava?

Sve počinje osmišljavanjem koncepta za svaku pojedinu točku, što radi naša urednica nastupa Valentina Klasić, s Igorom Barberićem. Kad je koncept gotov, počinju i pripreme za nabavu materijala i izradu kostima. Jako puno razgovaramo o samoj točki i najboljem rješenju za nju. To je timski rad, u koji ja, s obzirom na koreografiju, uključujem i mentore, jer bitno je da se u kostimu može izvesti nesmetano svaki pokret. Nakon dogovora s krojačicom i definiranjem kroja, počinje izrada, potom kostimske probe i finiširanje kostima na probama. Petkom imamo probe na kojima vidimo kako kostim izgleda na ekranu, pod svjetlima i u pokretu.

Na što najviše morate paziti i o čemu najviše vodite brigu kad je riječ o ovim plesnim kreacijama, koje se, pretpostavljam, prilično razlikuju od običnih haljina?

Volim uvijek reći da papir sve podnosi – možete vi zamisliti što god, ali ako to ne funkcionira u praksi, ništa od toga. Plesne haljine jako se razlikuju od uobičajenih jer je svakoj plesnoj haljini baza bodi. Većina materijala mora biti rastezljiva da bi se plesači mogli nesmetano kretati što, naravno, sužava i izbor materijala. Ponekad baš morate biti čarobnjak da nađete određene stvari jer naš grad jako oskudijeva u ponudi takvih vrsta materijala i pozamanterije. Uopće, plesni je kostim specifičan kako za muškarce tako i za žene.

Je li vam sada lakše kada se studio preselio na novu lokaciju, imate li svoj kreativni kutak i dovoljno mjesta za sve materijale?

Trebalo je vremena da se prilagodimo novom prostoru i da isto tako prostore prilagodimo projektima koje radimo, ali polako sve dolazi na svoje mjesto.

Koliko će haljina i kreacija za "Ples sa zvijezdama" iz vaše radionice izaći ove sezone i na koju ste kreaciju zasad najponosniji?

Postoji niz kostima kojima sam bila zadovoljna i koji su bili baš scenski, ali najsretnija sam kad mi kandidati kažu da im je kostim pomagao da još više naglase priču koju su "ispričali" pokretom. Nisam baš vješta s brojkama, ali više od 300-tinjak kostima izaći će do kraja sezone.

Sigurno je tijekom posljednje dvije sezone "Plesa sa zvijezdama" bilo situacija u kojima je na probama sve dobro funkcioniralo, ali uživo je nešto krenulo po zlu, koje su to situacije bile i ima li ih i u ovoj trećoj sezoni?

Naravno da je bilo situacija da na probama prođe sve glatko i onda se dogodi nastup uživo i, recimo, pukne zatvarač na haljini. Ali sve su to čari prijenosa uživo i na te situacije trudim se reagirati mirno, premda je ponekad to jako teško. Što se ove sezone tiče, još nismo imali takvih situacija, ali s obzirom na to da imamo još dosta do kraja, držite fige (smijeh).

Koji su materijali najzahtjevniji za rad kada su u pitanju ovakvi kostimi, a koji su manje zahtjevni i uspijevate li ih sve nabaviti u Hrvatskoj?

Kao što sam rekla, najzahtjevniji su materijali oni koji u sebi imaju elastina. Ali to se opet razlikuje od plesa do plesa. Za latino kostime uglavnom se koriste likre jer je baza bodi, a za standard haljine uglavnom laganiji materijali, svile, muslini, zbog raskošnog donjeg dijela. Ali to isto tako ovisi i o konceptu. Materijale nabavljam većinom u Hrvatskoj jer jednostavno, i da želim nešto naručiti izvana, nema se vremena za čekanje dostave. Nešto jesam naručila iz inozemstva kad sam bila sigurna da će mi trebati i da ću to uspjeti iskoristiti. Pozamanteriju sam većinom naručila izvana, ali određene stvari kupila sam i kod nas.

Mnogi misle da za haljine koje su sašivene od manje materijala ne treba puno truda i vremena, ali to nije baš tako, zar ne?

Te takozvane male haljine zapravo su uvijek najkompliciranije jer moraju biti savršeno skrojene i sašivene i vi se u nečemu takvom jednostavno morate do kraja izraziti. Svaki kostim je specifičan na svoj način, ali ti mali kostimi znaju zadati baš dosta glavobolja.

Kako izgleda vaša nedjelja dok traje "Ples sa zvijezdama", jesu se vaši ukućani pomirili s tim da vas nema na nedjeljnom ručku?

Moja nedjelja počinje u 9 sati u studiju, jer prije prijenosa uživo imamo još jednu generalnu probu, da vidimo cijelu sliku zajedno sa šminkom i frizurom. Neki se kostimi dovršavaju i dodatno ukrašavaju i na dan emitiranja. Što se tiče mojih ukućana, već su se navikli na takav tempo. Bude teško, ali naši klinci odrastaju uz suluda radna vremena roditelja, s obzirom na to da mi je muž redatelj i razumije proces kreativnog stvaranja i rada. No, svejedno, koristim ovu priliku da im zahvalim i ovim putem na razumijevanju.

