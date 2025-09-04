Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 128
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
PLATIO NOVČANU KAZNU

Muškarac pretukao frontmena ET-ja: 'Razbit ću te, ja sam branitelj, imam utoku'

Zagreb: Neven Kepeski Kepo i Adonis Čulibrk Boytronic
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
04.09.2025.
u 15:47

Sukob se dogodio 9. srpnja 2023. godine u Zagrebu, na McDriveu kod McDonald’sa Supernova Buzin. Prema pravomoćnoj kaznenoj presudi, napadač je nakon verbalnog sukoba Boytronicu prijetio riječima: "Razbit ću te, ja sam branitelj, je*at ću ti mrtvu majku, složit ću te na pod." Zatim ga je udario šakom u bradu, zbog čega je Ćulibrk pao na pod

Nemam komentar na ono što se danas piše u medijima o meni. kratko nam je kazao Adonis Ćulibrk Boytronic, frontmen grupe ET, kada samo ga zvali za komentar presude Općinskog suda u Zagrebu. Kako piše Index, muškarac je proglašen odgovornim za napad i prijetnje Boytronicu. Napadač, koji se u sukobu pozivao na to da je branitelj, morat će Ćulibrku isplatiti 2100 eura odštete te nadoknaditi parnični trošak od 1350 eura.

Sukob se dogodio 9. srpnja 2023. godine u Zagrebu, na McDriveu kod McDonald’sa Supernova Buzin. Prema pravomoćnoj kaznenoj presudi, napadač je nakon verbalnog sukoba Boytronicu prijetio riječima: "Razbit ću te, ja sam branitelj, je*at ću ti mrtvu majku, složit ću te na pod." Zatim ga je udario šakom u bradu, zbog čega je Ćulibrk pao na pod. Kad se pokušao pridignuti, muškarac mu je nastavio prijetiti: "Strpat ću te u zemlju, imam u autu utoku i riješit ću te." Zatim ga je još jednom udario po glavi. Sukob je pokušao smiriti zaposlenik McDonald’sa koji je priskočio razdvojiti ih.

Glazbenik je u napadu zadobio teže posljedice. Zadobio je razderotinu brade, natučenje čeljusti i brojne podljeve. Ozljeda je zahtijevala šivanje na Klinici za kirurgiju KB Sveti Duh, a trag napada ostao je vidljiv – ožiljak od osam milimetara na bradi. Liječenje je trajalo do 20. srpnja 2023., a tijekom oporavka mu je prijateljica morala pomagati u svakodnevnim aktivnostima.
Medicinski vještak utvrdio je da je trpio jake bolove dva dana, srednje četiri, a slabije još tjedan dana. Strah je trajao dulje – od intenzivnog neposredno nakon napada do kasnijeg slabijeg, ali trajnog osjećaja nesigurnosti. Ćulibrk je na sudu rekao da mu je posebno teško pao osjećaj ugroženosti jer mu je napadač prijetio oružjem, a policija ga je dodatno upozorila da se pazi budući da osumnjičeni živi u njegovoj blizini.

Sud je ocijenio da su ispunjene sve pretpostavke za naknadu štete – protupravna radnja, počinitelj, šteta i uzročna veza. Ćulibrku je dosuđeno 1995 eura za pretrpljene fizičke i duševne boli te 105 eura za tuđu pomoć i njegu.

- Sud je imao u vidu po vještaku utvrđeni intenzitet i trajanje fizičkih bolova i straha kao i stupanj naruženja. Sud je također imao u vidu okolnosti ozljeđivanja i okolnosti liječenja tužitelja, činjenicu da je tužitelj fizički napadnut od tuženika, radi čega mu je bila potrebna hitna pomoć u KB Sveti Duh, gdje je medicinski obrađen, te mu je šivana rana zbog ozljede koju je zadobio od udarca tuženika, a radi čega je tužitelju zaostao vidljiv ožiljak na bradi, koji predstavlja naruženje koje je vještak opisao u svom nalazu i mišljenju kao naruženje lakog stupnja vidljivo trećim osobama uvijek. Sud je kod ocjene visine naknade imao u vidu dob tužitelja i činjenicu da je tužitelj javna osoba, medijski eksponirana, a koje okolnosti su također relevantne, stoji u obrazloženju.

Ključne riječi
showbiz ET Boytronic

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Josip Joško Tešija
JOISP JOŠKO TEŠIJA

Naš poznati model o susretima s Armanijem: 'Beskrajno je volio Jadran, a cijenio je snažne muškarce'

"Bio je pričljiv, uviđavan i uvijek se rukovao sa svima. Pitao me o Jadranu, jer ga je beskrajno volio, a znao je i da sam iz Hrvatske. Cijenio je hrvatske modele i desetljećima dolazio na jadransku obalu", prisjeća se Tešija. Armani je, kaže, posebno volio snažne muškarce tamnije puti, a na njegovim su revijama često sudjelovali ruski modeli, i muškarci i žene. "Uvijek mi je govorio da sam previše mršav. Za njega je ideal bio crn, snažan i plemenit muškarac", kazao je s osmijehom

ISABELLE ADJANI

Kada je nazvala svog partnera i rekla mu da će postati roditelji, glumac je kazao da ga to dijete ne zanima i prekinuo poziv

I prije nego je Isabelle otkrila Ameriku, Amerika je otkrila nju, pa samo tri godine kasnije snima svoj prvi hollywoodski film, kriminalistički triler Waltera Hilla "Vozač" iz 1978. godine, a stižu joj ponude i britanskih i njemačkih redatelja. Jedna od njih, ona Werner Herzoga, donijela joj je i jednu od najznačajnijih uloga u karijeri, onu u filmu "Nosferatu: Fantom noći".

Učitaj još