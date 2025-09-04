Muškarac pretukao frontmena ET-ja: 'Razbit ću te, ja sam branitelj, imam utoku'

Nemam komentar na ono što se danas piše u medijima o meni. kratko nam je kazao Adonis Ćulibrk Boytronic, frontmen grupe ET, kada samo ga zvali za komentar presude Općinskog suda u Zagrebu. Kako piše Index, muškarac je proglašen odgovornim za napad i prijetnje Boytronicu. Napadač, koji se u sukobu pozivao na to da je branitelj, morat će Ćulibrku isplatiti 2100 eura odštete te nadoknaditi parnični trošak od 1350 eura.

Sukob se dogodio 9. srpnja 2023. godine u Zagrebu, na McDriveu kod McDonald’sa Supernova Buzin. Prema pravomoćnoj kaznenoj presudi, napadač je nakon verbalnog sukoba Boytronicu prijetio riječima: "Razbit ću te, ja sam branitelj, je*at ću ti mrtvu majku, složit ću te na pod." Zatim ga je udario šakom u bradu, zbog čega je Ćulibrk pao na pod. Kad se pokušao pridignuti, muškarac mu je nastavio prijetiti: "Strpat ću te u zemlju, imam u autu utoku i riješit ću te." Zatim ga je još jednom udario po glavi. Sukob je pokušao smiriti zaposlenik McDonald’sa koji je priskočio razdvojiti ih.

Glazbenik je u napadu zadobio teže posljedice. Zadobio je razderotinu brade, natučenje čeljusti i brojne podljeve. Ozljeda je zahtijevala šivanje na Klinici za kirurgiju KB Sveti Duh, a trag napada ostao je vidljiv – ožiljak od osam milimetara na bradi. Liječenje je trajalo do 20. srpnja 2023., a tijekom oporavka mu je prijateljica morala pomagati u svakodnevnim aktivnostima.

Medicinski vještak utvrdio je da je trpio jake bolove dva dana, srednje četiri, a slabije još tjedan dana. Strah je trajao dulje – od intenzivnog neposredno nakon napada do kasnijeg slabijeg, ali trajnog osjećaja nesigurnosti. Ćulibrk je na sudu rekao da mu je posebno teško pao osjećaj ugroženosti jer mu je napadač prijetio oružjem, a policija ga je dodatno upozorila da se pazi budući da osumnjičeni živi u njegovoj blizini.

Sud je ocijenio da su ispunjene sve pretpostavke za naknadu štete – protupravna radnja, počinitelj, šteta i uzročna veza. Ćulibrku je dosuđeno 1995 eura za pretrpljene fizičke i duševne boli te 105 eura za tuđu pomoć i njegu.

- Sud je imao u vidu po vještaku utvrđeni intenzitet i trajanje fizičkih bolova i straha kao i stupanj naruženja. Sud je također imao u vidu okolnosti ozljeđivanja i okolnosti liječenja tužitelja, činjenicu da je tužitelj fizički napadnut od tuženika, radi čega mu je bila potrebna hitna pomoć u KB Sveti Duh, gdje je medicinski obrađen, te mu je šivana rana zbog ozljede koju je zadobio od udarca tuženika, a radi čega je tužitelju zaostao vidljiv ožiljak na bradi, koji predstavlja naruženje koje je vještak opisao u svom nalazu i mišljenju kao naruženje lakog stupnja vidljivo trećim osobama uvijek. Sud je kod ocjene visine naknade imao u vidu dob tužitelja i činjenicu da je tužitelj javna osoba, medijski eksponirana, a koje okolnosti su također relevantne, stoji u obrazloženju.